Prenosila rođenje svog djeteta uživo na Twitchu! Direktor joj čestitao, većina ljudi zgrožena...

Svijet internetskog streaminga vidio je gotovo sve, no Amerikanka Cady "Fandy" Hoffmann, popularna streamerica, pomaknula je sve poznate granice prenoseći uživo rođenje svoje kćeri. Višesatni prijenos na platformi Twitch pratilo je na desetke tisuća gledatelja, koji su pokrenuli veliku raspravu o etici, privatnosti i budućnosti digitalnog sadržaja.

Sve je počelo objavom na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru: "Pukao mi je vodenjak, mislim da kreće prijenos... Vrijeme je za bebu :)".

Ubrzo nakon toga, Fandy, 30-godišnja streamerica najpoznatija po igranju igre "World of Warcraft", pokrenula je stream nazvan "BABY TIME. LIVE BIRTH".

Gledatelji su ušli u njezin dom gdje se odvijao porod u vodi, ona je bila okružena suprugom Adamaxom, prijateljima, obitelji i medicinskim osobljem. Prizor je bio nadrealan: dok je proživljavala trudove, Fandy je povremeno komunicirala s chatom koji se prikazivao na velikom ekranu u dnevnoj sobi. Prijenos, koji je potrajao gotovo devet sati, u jednom je trenutku dosegao vrhunac od gotovo 30.000 gledatelja istovremeno.

Od bolnih trudova do rođenja pred kamerama

Publika je svjedočila cijelom procesu, od hodanja po sobi i skakanja na lopti za pilates do sve intenzivnijih bolova i ulaska u bazen na napuhavanje. Kamere su bile postavljene tako da se izbjegne neželjeni sadržaj, no zvuk i emocije bili su potpuno stvarni. Dok su joj bližnji pružali podršku, držeći je za ruku i masirajući leđa, chat je bio kaotična mješavina emojija, memova i poruka podrške poput "GURAJ!" ispisane velikim slovima.

Nakon više od osam sati bolova, usred krikova i ohrabrenja, na svijet je stigla djevojčica Luna. "To je plus jedan, dečki!" uzviknuo je njezin suprug Adamax ugledavši svoje prvo dijete. Stream se nastavio i nakon poroda, prikazujući majku kako se odmara s novorođenom kćeri.

Cijela situacija postala je još kontroverznija kada se u chatu oglasio i sam izvršni direktor Twitcha, Dan Clancy. Njegova poruka: "Fandy, želim ti svu sreću i čestitam. Sve najbolje u ovoj novoj životnoj avanturi", mnogima je bila znak da platforma odobrava ovakav sadržaj.

Međutim, javnost je bila duboko podijeljena. Dok su jedni hvalili Fandy na hrabrosti i "normalizaciji" poroda, drugi su bili zgroženi. "Dan Clancy i svi u toj sobi trebali bi biti uhićeni", napisao je jedan korisnik. Fandy su optužili da "prodaje intiman trenutak za novac".

Rasprava se proširila i na etička pitanja. Kako će se kći Luna osjećati kada za 15 godina sazna da je njezino rođenje bilo javni spektakl? Je li ovo iskorištavanje djeteta za sadržaj od prve sekunde života? Mnogi su situaciju usporedili s filmom "Trumanov show", ističući da djeca zaslužuju pravo na privatnost.

Fandy je ovim potezom dobila više od 5.000 novih pratitelja i milijunske preglede na društvenim mrežama. Što joj je bio i cilj...

