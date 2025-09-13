Porod kod kuće u Hrvatskoj nije reguliran. Žene zovu primalje izvana, plate im i po 3000 eura

Oduvijek je bilo i uvijek će biti žena koje žele roditi kod kuće, bilo to dozvoljeno ili zabranjeno, odnosno zakonski regulirano ili ne. To možete čuti od upućenih u ovo "sivo" područje porođaja kod kuće. Sad stvari stoje tako da ženu nitko ne može prisiliti da na porođaj ode u bolnicu, odnosno ona smije roditi kod kuće, kao što, uostalom, ima i situacija da zbog brzog porođaja rodi kod kuće, u autu, bilo gdje. S druge strane, nije regulirano "tržište" školovanih primalja, za porađanje žena kod kuće - njima to nije dozvoljeno, ali im nije ni zabranjeno, i u toj nereguliranoj situaciji one riskiraju ako nešto krene u krivom smjeru. Podsjetimo, ovih je dana preminula jedna beba iz blizanačke trudnoće, majka je uz asistenciju primalje iz Austrije rađala kod kuće. Druga beba i majka su dobro. Javna je tajna, može se čuti od upućenih, da u Hrvatsku primalje dolaze na porođaj u kući iz Austrije i Slovenije, iz Italije i Mađarske, kao i iz Srbije te iz BiH.

