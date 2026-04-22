Preslatka Lili traži svoje sigurno mjesto

Ova nježna, pomalo oprezna križanka ovčara stara oko dvije godine sanja o domu u kojem će se moći opustiti i izgraditi povjerenje, korak po korak.

Ja sam Lili, vrlo nježna duša. Omekšala sam lutajući gradom dok me nisu doveli u Dumovec. Viđala sam svakakve ljude, a opet - sanjam da ću pronaći čovjeka koji će mi pružiti dovoljno strpljenja da se uz njega opustim i osjetim sigurno.

Foto: Azil Dumovec

Kažu da sam križanka ovčara, stara oko dvije godine - dakle, još bismo mnogo vremena imali pred sobom za izgradnju povjerenja i prijateljstva.

Kontakt-broj: udomljavanje@dumovec.hr