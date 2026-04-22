Nakon lutanja gradskim ulicama, Lili je svoje privremeno utočište pronašla u Dumovcu, ali ono što zaista traži tek je pred njom, osoba koja će joj pružiti strpljenje, sigurnost i ljubav
SPREMNA ZA NOVI POČETAK
Preslatka Lili traži svoje sigurno mjesto
Čitanje članka: < 1 min
Ova nježna, pomalo oprezna križanka ovčara stara oko dvije godine sanja o domu u kojem će se moći opustiti i izgraditi povjerenje, korak po korak.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Ja sam Lili, vrlo nježna duša. Omekšala sam lutajući gradom dok me nisu doveli u Dumovec. Viđala sam svakakve ljude, a opet - sanjam da ću pronaći čovjeka koji će mi pružiti dovoljno strpljenja da se uz njega opustim i osjetim sigurno.
Kažu da sam križanka ovčara, stara oko dvije godine - dakle, još bismo mnogo vremena imali pred sobom za izgradnju povjerenja i prijateljstva.
Kontakt-broj: udomljavanje@dumovec.hr
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+