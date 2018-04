Preživio napade morskog psa, medvjeda i zmije: 'Dokle više!'

Čovjeka koji je preživio napad morskog psa dok je surfao na Havajima to nije bio prvi bliski susret s divljim životinjama. Osim napada morskog psa, preživio je i okršaj s medvjedom, a prije toga ugrizla ga je i zmija.

Dylan McWilliams surfao je kod otoka Kauaija kada se iz dubine pojavio tigrasti morski pas dužine negdje između 1,8 i 2,4 metara i ugrizao ga za nogu. McWilliams, inače instruktor za preživljavanje, uspio je unatoč teškoj ozlijedi otplivati 30 metara do obale.

Prolaznik koji je vidio napad pozvao je hitnu pomoć. Za ozlijedu na nozi dobio je sedam šavova, piše Mirror.

- Nisam znao jesam li ostao bez pola noge - kazao je.

Napad morskog psa treći je put u četiri godine da je McWilliams imao bliski susret s po život opasnom divljom životinjom. Prošle godine, dok je spavao vani u ljetnom kampu u Coloradu, napao ga je medvjed i počeo ga gristi za stražnji dio glave. Uspio se obraniti tako što je počeo udarati medvjeda po glavi i u oko, pa je životinja popustila stisak tako da se McWilliams uspio osloboditi.

- Bio sam na krivom mjestu u krivo vrijeme - objašnjava.

Nekoliko godina ranije, tijekom planinske šetnje u Utahu, ugrizla ga je čegrtuša. Srećom, ugriz nije bio jak, pa je (ne)sretni Dylan izvukao živu glavu i od posljedica potencijalno smrtonosnog ugriza bio bolestan svega nekoliko dana.

