Prijateljica me pitala - kako to da rasturaš prodaju na Vintedu? Evo koje sam joj trikove otkrila

Vinted, litavsko internetsko tržište za kupnju, prodaju i razmjenu novih ili rabljenih predmeta - sve je popularnije u Hrvatskoj! Preko njega prodaju i javne osobe poput bivše pjevačice Lane Klingor Mihić i nekadašnje manekenke Tatjane Dragović.

Iskustva o Vintedu podijelile su s nama i dvije kolegice (podaci poznati redakciji). Jednoj prodaja ide turbo dobro, a druga ne može prodati gotovo ništa...

Maherica je podijelila svoje "trikove". Ovo je njezina priča. Iz prvog lica.

"Kako ti uspijevaš prodavati na Vintedu, a ja imam sve te super stvari na policama i u ormaru i nitko ništa ne kupuje? Što ti stavljaš u oglase, kakve slike, što to radiš?"

Moram priznati da je ovo pitanje bilo pravo iznenađenje jer nisam baš neki prodajni genij. Ali, možda imam nekoliko trikova u rukavu koji mogu pomoći da počnete zarađivati na Vintedu kao ja. Evo, podijelit ću par savjeta koji su meni pomogli da od starih stvari napravim pravu malu zaradu.

1. Fotke! Fotke! Fotke!

Zvuči banalno, ali doista je ključno. Vaše fotke moraju izgledati kao da je netko posvetio bar pet minuta života kako bi ih napravio donekle profesionalnima. Mjesto mora biti dobro osvijetljeno - neka prirodna svjetlost bude vaš najbolji prijatelj. I ne, ne možete samo uslikati stvar na stolu prepunom knjiga, čaja, i još tri kutije koje "slučajno" pokrivaju rupe na stolu. Ljudi vole minimalni ambijent i da predmet bude u prvom planu. Simpatične fotke stvaraju želju da ljudi to stvarno žele! Ne smiju biti mutne i stavite bar 4-5 fotografija!

2. Naslov mora biti kao tvoj Instagram caption - kratak, ali ne previše

"Crni sako, M" je dosadan i ništa ne govori. "Zarin crni sako, M, minimalno nošen" - to je već nešto! Opišite ga kao da ste vi ti koji bi ga nosili.

3. Opišite stvar sa stilom

Ponekad ljudi ne mogu zamisliti kako bi nešto izgledalo na njima, pa im morate pomoći. Opišite osjećaj. "Ovaj svjetlo plavi džemper idealan je za jesen" - i to je to, svi žele ući u tu priču. Kome se da, neka stavi i mjere...

4. Ne zaboravite na hashtagove

Pokušajte se kretati unutar svog stila, ali dodajte i popularne hashtagove. Zašto? Zato što pretraživanje na Vintedu može biti kao lov na blago. Ako ljudi traže "traper jaknu" i vi imate jednu, vaš oglas treba biti u tom svijetu. Dodajte #vintage, #fashion, #traper i, naravno, specifične tagove poput #oversize ili #denim - tako ćete postati vidljiviji.

5. Cijena! Možda je preskupo...

Ovo je možda najteži dio. Cijena nije uvijek ono što mislimo da je - ako ste duboko zaljubljeni u tu vintage košulju i smatrate da je ona vrijedan artefakt, to nije dovoljno da bi bila prodana. Pogledajte cijene sličnih predmeta na Vintedu i prilagodite se tržištu. Ako je cijena previše visoka, vjerojatno neće biti interesa.

6. Odgovarajte brzo! Šaljite brzo!

I ovo je možda ključ. Ako netko pita za cijenu ili detalje o nekoj stvari, odgovorite brzo! Nitko ne voli čekati, a kupci na internetu su strpljivi otprilike 'dvije tisuće' sekundi. Brza reakcija može vam donijeti ogroman broj pozitivnih komentara i ponuda. Nemojte čekati zadnji dan roka da biste poslali paket! Tko brzo šalje - piše mu na profilu.

7. Brišite pa nanovo objavite!

Ako vam neke cipele ili knjige stoje mjesecima, nitko ne voli vidjeti da je taj oglas objavljen prije pola godine i da se nitko za to ne zanima... Obrišite ga, nanovo snimite i - objavite! Nije loše ni korigirati cijenu...

A kako vama ide prodaja? Pišite u komentarima...