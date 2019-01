Prijatelju za rođendan kupili Škodu: 'Ma, u super je stanju'

Zabočaninu Karlu Posavcu (27) prijatelju su za rođendan poklonili nešto što nije očekivao:

– Budući da Karlo nema automobil, mi smo odlučili to promijeniti, a najbolji način za to je bio da mu ga nabavimo. Nas dvadesetak skupilo je novce i kupili smo mu Škodu Favorit, a uspjeli smo mu skupiti i nešto novaca za 'regu' – rekli su Karlovi prijatelji za Zagorje.com dodajući da je auto, i to bez zezancije, u super stanju te da jedva čekaju da ih Karlo provoza u svom novom vozilu.

Slavljenik je bio, kažu njegovi prijatelji, i više nego iznenađen, a počastio ih je roštiljem i gemištima kod kleti.