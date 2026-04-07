Hrana joj nestajala iz frižidera - Snimila krivca i šokirala se

Kao što će svaki vlasnik kućnog ljubimca potvrditi, nikad ne znate kakve nestašluke vaš dlakavi prijatelj može smisliti. Bilo da imate psa, mačku ili nešto drugo, ovi ljubimci vas uvijek iznova iznenađuju. To je bio slučaj jedne vlasnice mačaka koja je podijelila svoje iznenađenje nakon što je više puta primijetila da nedostaju komadi mesa koji su bili ostavljeni da se odmrznu u hladnjaku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Mačke u Gazi | Video: 24sata/REUTERS

Kao vlasnica 14 mačaka, ubrzo je postala sumnjičava, ali nije mogla shvatiti kako su ljubimci uopće ulazili u hladnjak. Stoga je odlučila “podmetnuti se” u vlastitom domu kako bi uhvatila krivca – ili krivce – na djelu. Ono što je vidjela potpuno ju je zapanjilo.

Na TikToku, korisnica rascal_catts pažljivo i tiho počela je snimati trenutak iz prikrajka.

- Nisam mogla shvatiti kako moje mačke dolaze do odmrznute sirove hrane koju držim u našem starom hladnjaku dok ih nisam uhvatila, napisala je uz video, pokazujući što je zatekla.

Crno-bijela mačka predvodila je „pljačku“, stojeći na ručki zamrzivača i koristeći prednje šape kako bi pokušala otvoriti vrata. Tri druge bile su odmah iza nje, očito spremne pomoći ako bude potrebno. Čini se da su mislile da su uspjele jer su se vrata hladnjaka malo otvorila.

Međutim, budući da je vlasnica bila zavezala vrata hladnjaka, ona se nisu otvorila dovoljno da mačke uđu i dođu do poslastice, što ih je očito razočaralo.

U tom je trenutku mačke brzo pobjegle kad su primijetile vlasnicu i počele se ponašati kao da se ništa nije dogodilo, mjaukajući i izgledajući slatko u nadi da će proći nekažnjeno.

- Morala sam zaključati hladnjak u kojem držim njihovu odmrznutu sirovu hranu kad sam ovo uhvatila. Stalno sam mislila da nisam dovoljno zatvorila vrata, ali mačke su previše pametne, napisala je vlasnica u opisu videa.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Video je ubrzo postao viralan s više od 12,8 milijuna pregleda. Tisuće ljudi podijelile su u komentarima vlastita iskustva sličnih „zločina“ svojih ljubimaca.

Jedna osoba je napisala: „Imam mačića u smokingu i toliko voli hranu da postane vrlo agresivan – i vidim da tvoj mačak u smokingu to radi zbog hrane, očito ih stvarno toliko voli.“ Netko drugi je rekao: „VOLIM mačke, ali pohlepa je nešto što MRZIM.“

- Iskreno, osjećam se pomalo loše zbog njega jer znam da se stvarno trudio i vjerojatno si je ozlijedio šapu pokušavajući otvoriti vrata.

- Molim vas, dajte mu poslasticu, rekao je još jedan korisnik.

- Sviđa mi se kad jedna shvati da je uočena i glumi zbunjenost, rekao je netko drugi.

