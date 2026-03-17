Drugo izdanje popularnog pop-up događaja okuplja ljubitelje pasa, promovira odgovorno vlasništvo i pomaže psima iz skloništa pronaći novi dom
Pop up 'Dogs cafe' u Zagrebu! Izvedite ljubimca na puppuccino
Nakon uspješnog prvog izdanja u listopadu prošle godine, kada se okupilo više od 120 pasa, Dogs’ Café Zagreb vraća se u grad. Drugo izdanje ovog jedinstvenog pop-up događaja održat će se 21. ožujka, na prvi dan proljeća, na adresi Trg Nikole Zrinjskog 17, od 9 do 20 sati.
POGLEDAJ VIDEO: Priča o psima koji doniraju krv
Pokretanje videa...
Koncept događaja osmislila je Petra Turkulin Odak, inspirirana popularnim dogs’ caféima diljem svijeta. Ideja je bila stvoriti mjesto na kojem su psi ne samo dobrodošli nego i u središtu pažnje.
- Sve je počelo od želje da i moj pas dobije svoju ‘kavu’, a ne da samo leži na podu pored stola. Maštala sam o mjestu gdje je moj pas dobrodošao, a ne da se samo tolerira - objašnjava Turkulin Odak.
Pop-up događaj osmišljen je kao opušteno druženje za pse i njihove vlasnike, gdje ljubitelji pasa mogu provesti kvalitetno vrijeme, upoznati druge vlasnike i uživati u sadržajima prilagođenima četveronožnim gostima.
Druženje, poslastice i poseban program
Posjetitelje očekuje bogat program i zanimljiv sadržaj. Uz kavu i matchu, na meniju će biti i kokteli, ali i posebne poslastice za pse poput puppuccina i torte za pse.
Od 11 do 14 sati posjetitelji će moći dobiti karikature sebe i svojih ljubimaca koje izrađuje poznati karikaturist Nik Titanik, dok će od 14 do 18 sati veterinari pružati savjete o zdravlju pasa i obavljati pregled zubi.
U programu sudjeluje i dr. Saša Dujanović iz Veterinarska klinika BUBA, koji će posjetiteljima biti na raspolaganju za savjete i kratke veterinarske preglede.
Događaj se organizira uz podršku partnera, među kojima su Pet Centar i veterinarska grupacija Vetti Group, koji sudjeluju u edukativnim i informativnim aktivnostima za vlasnike pasa.
Fokus na udomljavanje i pomoć psima bez doma
Osim zabavnog karaktera, događaj ima i snažnu humanitarnu dimenziju. Poseban naglasak stavljen je na udomljavanje pasa i podizanje svijesti o odgovornom vlasništvu.
U suradnji sa skloništem Luč Zagorja, koje djeluje u okviru Vetti Group, posjetitelji će moći saznati više o procesu udomljavanja i načinima na koje mogu pomoći napuštenim životinjama.
Sklonište od 2014. godine skrbi o napuštenim i izgubljenim životinjama na području Krapinsko-zagorske županije, osiguravajući im veterinarsku skrb, mikročipiranje, cijepljenje i sterilizaciju, kao i pronalazak trajnih i odgovornih domova.
Inicijativu su podržale i brojne poznate osobe, među kojima su rukometni reprezentativci Filip Glavaš i Luka Lovre Klarica, kao i javne osobe Daniela Trbović, Asja Petersen, Marko Šabarić i Paulina Jazvić.
Zajednica ljubitelja pasa
Organizatori ističu kako je Dogs’ Café Zagreb zamišljen kao više od jednodnevnog događaja.
- Ljudi koji imaju pse vole se družiti s drugim vlasnicima, a kada su ljubimci u prvom planu, mjesto postaje po mjeri pasa i njihovih ljudi. Veselim se što smo stvorili prostor koji donosi i emocionalnu vrijednost - kaže Turkulin Odak.
Psi, osim što su vjerni pratitelji, pozitivno utječu na mentalno zdravlje i svakodnevni život ljudi – smanjuju osjećaj usamljenosti, potiču fizičku aktivnost i razvijaju empatiju, posebno kod djece.
Upravo zbog te posebne veze između ljudi i njihovih četveronožnih prijatelja nastao je koncept Dogs’ Caféa – prostora u kojem se stvaraju uspomene, dijeli radost i pruža podrška psima koji još uvijek čekaju svoj dom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+