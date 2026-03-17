Pop up 'Dogs cafe' u Zagrebu! Izvedite ljubimca na puppuccino

Nakon uspješnog prvog izdanja u listopadu prošle godine, kada se okupilo više od 120 pasa, Dogs’ Café Zagreb vraća se u grad. Drugo izdanje ovog jedinstvenog pop-up događaja održat će se 21. ožujka, na prvi dan proljeća, na adresi Trg Nikole Zrinjskog 17, od 9 do 20 sati.

Koncept događaja osmislila je Petra Turkulin Odak, inspirirana popularnim dogs’ caféima diljem svijeta. Ideja je bila stvoriti mjesto na kojem su psi ne samo dobrodošli nego i u središtu pažnje.

- Sve je počelo od želje da i moj pas dobije svoju ‘kavu’, a ne da samo leži na podu pored stola. Maštala sam o mjestu gdje je moj pas dobrodošao, a ne da se samo tolerira - objašnjava Turkulin Odak.

Pop-up događaj osmišljen je kao opušteno druženje za pse i njihove vlasnike, gdje ljubitelji pasa mogu provesti kvalitetno vrijeme, upoznati druge vlasnike i uživati u sadržajima prilagođenima četveronožnim gostima.

Druženje, poslastice i poseban program

Posjetitelje očekuje bogat program i zanimljiv sadržaj. Uz kavu i matchu, na meniju će biti i kokteli, ali i posebne poslastice za pse poput puppuccina i torte za pse.

Od 11 do 14 sati posjetitelji će moći dobiti karikature sebe i svojih ljubimaca koje izrađuje poznati karikaturist Nik Titanik, dok će od 14 do 18 sati veterinari pružati savjete o zdravlju pasa i obavljati pregled zubi.

U programu sudjeluje i dr. Saša Dujanović iz Veterinarska klinika BUBA, koji će posjetiteljima biti na raspolaganju za savjete i kratke veterinarske preglede.

Događaj se organizira uz podršku partnera, među kojima su Pet Centar i veterinarska grupacija Vetti Group, koji sudjeluju u edukativnim i informativnim aktivnostima za vlasnike pasa.

Fokus na udomljavanje i pomoć psima bez doma

Osim zabavnog karaktera, događaj ima i snažnu humanitarnu dimenziju. Poseban naglasak stavljen je na udomljavanje pasa i podizanje svijesti o odgovornom vlasništvu.

U suradnji sa skloništem Luč Zagorja, koje djeluje u okviru Vetti Group, posjetitelji će moći saznati više o procesu udomljavanja i načinima na koje mogu pomoći napuštenim životinjama.

Sklonište od 2014. godine skrbi o napuštenim i izgubljenim životinjama na području Krapinsko-zagorske županije, osiguravajući im veterinarsku skrb, mikročipiranje, cijepljenje i sterilizaciju, kao i pronalazak trajnih i odgovornih domova.

Inicijativu su podržale i brojne poznate osobe, među kojima su rukometni reprezentativci Filip Glavaš i Luka Lovre Klarica, kao i javne osobe Daniela Trbović, Asja Petersen, Marko Šabarić i Paulina Jazvić.

Zajednica ljubitelja pasa

Organizatori ističu kako je Dogs’ Café Zagreb zamišljen kao više od jednodnevnog događaja.

- Ljudi koji imaju pse vole se družiti s drugim vlasnicima, a kada su ljubimci u prvom planu, mjesto postaje po mjeri pasa i njihovih ljudi. Veselim se što smo stvorili prostor koji donosi i emocionalnu vrijednost - kaže Turkulin Odak.

Psi, osim što su vjerni pratitelji, pozitivno utječu na mentalno zdravlje i svakodnevni život ljudi – smanjuju osjećaj usamljenosti, potiču fizičku aktivnost i razvijaju empatiju, posebno kod djece.

Upravo zbog te posebne veze između ljudi i njihovih četveronožnih prijatelja nastao je koncept Dogs’ Caféa – prostora u kojem se stvaraju uspomene, dijeli radost i pruža podrška psima koji još uvijek čekaju svoj dom.