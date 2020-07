'Sunce, hvala ti što si izašlo za mene dok radim. Reci mi, zašto uporno nestaješ vikendima?'

Čudi li vas stoga što idućih dana 'zovu' sunčano vrijeme uz svježa jutra, a od četvrtka opet najavljuju kišu i pljuskove s grmljavinom, najviše na kopnu? To očito tako mora biti...

<p>- Čekam ja strpljivo, povezujem paradajze u vrtu, tepam im da što brže dozriju, a plod nikako da pocrveni - kaže jedna hrvatska vrtlarica drugoj.</p><p>- Budi strpljiva, nije ni meni još, šta ćeš kad nema dovoljno sunca. Kad padne mizerna kišica, narod veli 'Nije ni list oprala', evo mu sad, neka miješanu salatu jede bez paradajza - odrešito joj odgovori druga vrtlarica.</p><p>Umiješa se i treća, načuvši preko svog vrta ove dvije pametnice.</p><p>- Suša nije nikog nahranila, kiša nije nikog napojila. Što kukate, vas dve? Čupajte drač i šutite. Motika u srpnju puni bačve u listopadu! - začepi im treća usta objema, zaključivši da su to 'neke amaterke koje bi sve na brzaka'.</p><p>Ovaj uvod je poznat svakom entuzijastičnom vrtlaru i vrtlarici koji se od negdje tamo svibnja bore da uzgoje pokoju kilicu svog vlastitog nešpricanog povrća. Srpanj je i dalje nepredvidiv i stvara im probleme, a uz česte kiše, postoji bojazan da vlaga stvori nepovoljne uvjete za rast biljke i cijeli urod ode k vragu.</p><p>Oni malo više gradski tipovi koje 'zaboli uvo' za ruralne probleme, ovaj mjesec također psuju jer sunce kao da namjerno 'piči' kad ne roštiljamo, odnosno kad moramo raditi. Što se tjedan primiče kraju i dolazi mnogima slobodni vikend, onda, naravno, najavljuju pljuskove. </p><h2>Volimo ljeto, barem kiše postaju toplije</h2><p>Čudi li vas stoga što idućih dana 'zovu' sunčano vrijeme uz svježa jutra, a od četvrtka opet najavljuju kišu i pljuskove s grmljavinom, najviše na kopnu? To očito tako mora biti. </p><p>Bura će vam, ako se nađete podno Velebita i na sjevernom Jadranu, remetiti frizuru noćas i u prvom dijelu dana. Ako se nalazite na kopnu, ujutro će vam trebati nešto s dugim rukavima jer će početkom dana biti svježe, taman da tu 'obleku' morate skinuti i da imate nešto nositi pod rukom u popodnevnim satima, kada temperature idu do 25 stupnjeva. Ili će vas, ako slučajno ne pročitate ovaj tekst, jutra toliko zavarati da ćete se odjenuti toplije i onda topiti u vlastitom znoju kroz popodne. U svakom slučaju, sretno.</p><p>U Dalmaciji 'vapšuvari' i 'digidi' stanje uma. Sunčano i do 30 stupnjeva. Ako ste trenutno na godišnjem odmoru, to je pravo mjesto za pržiti se. Slobodno nama ostalim smrtnicima šaljite fotografije 'nogica hrenovki' s plaže. A mi koji se ne kupamo ćemo se tješiti jer vam je temperatura mora ipak malo hladnija (prosjek 23 Celzijeva stupnja), pa da vam i nije tako bajno i 'ljetno' kao što izgleda na Instagramu. (#SummerVibes, #endlessSummmer)</p><p>Inače, mjesec srpanj svoje je latinsko ime dobio po velikom Juliju Cezaru koji na današnji dan ima rođendan, što nema veze s ostatkom teksta, no zanimljiva je činjenica.</p>