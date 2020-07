Tako će luđački puhati vjetar da će djecu vraćati iz 5. u 4. razred

Očigledno je da će puhati toliko da će djecu vraćati iz petog u četvrti razred, samo se 'bojimo' da to ne znači, u ovim pandemijskim vremenima, da će, ako netko zakašlje u Istri recimo, zaraziti nekog u Slavoniji

<p>Sunce piči, mi ne roštiljamo! Mi radimo i jedva čekamo slobodan vikend da zaroštiljamo, okupamo se u obližnjoj bari, na najbližoj plaži. Ali neće moći ove noći, ne ne! Majka Priroda je odlučila ovog vikenda zaliti nas hladnim tušem, kao da nam ih nije dosta za 2020. godinu.</p><p>Danas će biti još ok, pa ako si namjeravao/la okupiti se s prijateljima i obitelji, proslaviti rođendan, prvo, naravno, pitaj Stožer smiješ li i u kojem aranžmanu (ako se isti sam sa sobom dogovorio što se može, a što ne), a onda feštaj dok još možeš. Istina, ako danas slaviš rođendan, u sjeni si genijalca koji je izumio 20. stoljeće, legendarnog Nikole Tesle kojem je danas također rođendan. Nije ti lako, on je bitniji za čovječanstvo. Bez njega ne bi bilo izmjenične struje, a da nije nje, ne bi radile ni klime ni ventilatori, a da nije njih, u ovim sve toplijim ljetima bi svi 'pokrepavali' od vrućine.</p><p>Bijeli oblak pada, bit će kiše i hlada crni oblak leti, duga kiša prijeti, ovako nekako dramatično najavljuju nevrijeme za vikend i pad temperature i do 10 stupnjeva. Ovima koji su se htjeli kupati, riječi naše utjehe su samo - suosjećamo, a onima koji već kukaju zbog velikih računa za struju zbog klime i rada od doma - evo vam prilike da uštedite.</p><h2>Vjetar u kosi znači kosu u ustima</h2><p>'Opako' nevrijeme navući će prvo masku da vas zavara. Temperature će u subotu biti i do 34 stupnja na kopnu, a u Dalmaciji će dan započeti kao jedan tipični ljetni. </p><p>I kad se taman opustite, tamo najkasnije do 16 sati, nebo će početi plakati. Nemojte ga ići tješiti, već kako je upozorila meteorologinja <strong>Dunja</strong> <strong>Mazzocco Drvar</strong>, sklonite sve što bi moglo letjeti, provjerite jesu li vam kante za smeće zaštićene jer biste, ako ih vjetar uključi u promet, mogli izazvati i nesreću.</p><p>U subotu predvečer u Istri i na Kvarneru, a u nedjelju u cik zore i dalje na jugu, ne izlazite na more na luftićima, flamingosima. Za jednoroge i patke nisu ništa rekli. I računajte na to da će dio primorskog i pomorskog prometa biti privremeno prekinut pa ovaj vikend nemojte negdje zalutati na svojim barkicama. </p><p>Multimilijunašu Danu Bilzerianu koji se ovih dana odmara na jahti negdje po hrvatskoj obali pak predlažemo da pokrije sve one gole djevojke koje ga okružuju, prehladit će se na tolikom propuhu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Legendarna snimka iz Male Subotice nazvana 'Črepi letido' (u prijevodu: Lete crijepovi)</strong></p><p><em>(Generalna proba smaka svijeta u Međimurju)</em></p><h2>Vjetar će puhati luđački: Znači li to da ako netko zakašlje u Istri može zaraziti nekoga u Slavoniji?</h2><p>Očigledno je da će puhati toliko da će djecu vraćati iz petog u četvrti razred, samo se 'bojimo' da to ne znači, u ovim pandemijskim vremenima, da će, ako netko zakašlje u Istri recimo, zaraziti nekog u Slavoniji. Kako god bilo, nadajmo se da takvo vrijeme neće potrajati dugo. Jer znate kako kaže narod, hladan srpanj - čitavo ljeto rashladi'. A još i to ove grozne godine, zaista ne trebamo.</p>