Prošećite ili potrčite sa psima koji sanjaju novi dom

Ekipa ljubitelja pasa i trčanja okupljena oko inicijative Canicross Croatia i Udruga za dobrobit i zaštitu životinja Indigo u subotu 30. ožujka organiziraju jedinstveno trkačko-pseće okupljanje radi promicanja aktivnog i odgovornog suživota sa psima.

Na stazama oko jezera Rakitja svi oni željni kretanja sa psima koji traže novi dom moći će ih prošetati, s mnogima i potrčati, ali i donirati ampule, igračke, zdjelice, ogrlice i povodce za kninske njuškice iz Udruge Berta.

U Hrvatskoj je ove godine ozbiljno zaživjela disciplina canicrossa, trčanja u kojoj sudjeluju ljudi i njihovi psi. Pas je elastičnim povodcem privezan za pojas kojeg trkač ima oko struka. Bitno je da pas pritom ima odgovarajuću ormu, odnosno oprsnicu, kako mu ne bi ograničavala prirodno kretanje i disanje. Canicross staze uglavnom su dugačke oko 5 km, a ovaj oblik aktivnosti prikladan je i za one koji se tek počinju baviti trčanjem i nemaju visok stupanj kondicije.

No, inicijatori canicross natjecanja svaku priliku koriste za pomoć oko udomljavanja pasa iz azila, pa će to učiniti i u subotu. Svi zainteresirani za kretanje i svi koji vole pse mogu doći do jezera Rakitje u 15 sati popodne, uskočiti u tenisice i upoznati pse Udruge Indigo. Ovo okupljanje posvećeno je isključivo Indigo njuškama koje traže novi dom i dane provode u azilu, pa organizatori mole sve koji će doći da ne vode svoje pse sa sobom, kako bi im u tom kratkom vremenu mogli pokloniti svu ljubav i svoje vrijeme, a mnogima od njih priuštiti i zabavu trčanjem oko jezera ili tek šetnjom.