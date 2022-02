Policija na jugu Engleske, točnije u mjestu Marlborough podijelila je na društvenim mrežama fotografiju para kojeg traže zbog pljačke restorana, javlja TheSun.

Samo što njihova pljačka nije bila regularna, a plijen je umjesto u novčaniku završio u njihovim ustima.

- Ušli su u subotu navečer kad nam je najveća gužva. Inače imamo 'burger izazov' u kojem dobijete priliku pojesti 12 burgera u šest minuta, ali tu večer to nismo mogli organizirati. Rekli smo im da tu večer ne mogu sudjelovati u izazovu. Nisu se pobunili. Sjeli su za stol i rekli da će svejedno pokušati pojesti toliko hrane. Opet smo im rekli da će im sve biti naplaćeno, ali to im nije smetalo - priča Simon Wetton, vlasnik restorana.

Par se bacio na hranu, uspjeli su pojesti svih 12 hamburgera, ali ne u roku od šest minuta. Kad je došla konobarica s računom od oko 1600 kuna (175 funta) rekli su da neće platiti.

- Odbijali su i rekli su kako ne moraju to napraviti. Podsjetili smo ih na sve što smo pričali, ali svejedno su ustrajali. Rekli su konobarici da dovede šefa smjena, a dok je on dolazio, oni su izjurili iz restorana - govori vlasnik, koji je nekako uspio doći do broja telefona počinitelja.

- Nisam u to htio dovoditi policiju. Nazvao sam ih i zamolio ih da plate. Objasnio sam im da je to za nas velik iznos. Prije nego što su mi poklopili, zaprijetili su da će 'popljuvati' restoran na svim društvenim mrežama - završava vlasnik.

Nakon svega uključila se i policija koja sada traga za ovim parom. "Proždrljivi Bonnie & Clyde", kako im tepa dio medija, još uvijek nisu uhvaćeni.