Rat zbog rezervacija ručnicima: Hotelski djelatnici u Grčkoj se 'osvetili' turistima pa postali hit

Potez zabilježen u viralnom TikTok videu izazvao je burnu raspravu i podijelio mišljenja na internetu. Dok se "rat za ležaljke" nastavlja u odmaralištima diljem Europe, čini se da je nekim hotelskim djelatnicima prekipjelo.

Ako vam odmor na Zakintosu već nije zvučao kao dovoljno loša ideja, osoblje jednog hotela odlučilo je uzeti stvar u svoje ruke i obračunati se s turistima koji ručnicima pokušavaju rezervirati ležaljke u rano jutro. Prema pisanju portala LADbible, ovaj grčki otok, unatoč predivnim plažama i vremenu, posljednjih se godina pretvorio u party meku za mlade.

Dok su neki turisti upadali u ozbiljne nevolje zbog neprimjerenog ponašanja u hotelima, čini se da su gosti koji su ostavili svoje ručnike u 6 ujutro prošli s nešto blažom, ali svakako kreativnom kaznom.

Pojedini hoteli počeli su naplaćivati kazne kako bi stali na kraj takozvanim ratovima za ležaljke, no mladi zaposlenici jednog hotela na Zakintosu odlučili su se za jednostavniji i, po mnogima, zabavniji plan.

U viralnom videu, koji je brzo prikupio desetke tisuća lajkova na platformi TikTok, vidi se kako se osoblje hotela vraća kući iz noćnog izlaska u 6 ujutro. Umjesto da odu na spavanje, odlučili su premjestiti sve ručnike koji su već bili postavljeni oko bazena. Neki su završili skriveni na ogradama, drugi na drveću, a neki čak i na vrhu dva metra visokih zidova.

Foto: Kennedy News & Media/TikTok

Millie iz Blackpoola, koja radi i živi u spomenutom hotelu, objasnila je pozadinu priče.

"Živimo u hotelu jer ovdje radimo, a trenutno je puno turista. Došli su i postavili svoje ručnike kraj bazena. Nitko to ne radi. Jednostavno ne, jer smo na Zakintosu", ispričala je.

"Svi smo malo popili i onda smo počeli skrivati njihove ručnike po hotelu. Mislim da ne biste trebali rezervirati ležaljke jer se ovdje, očito, nitko ne diže prije tri popodne, tako da to doslovno nema smisla. Prilično je sebično jer se polovica tih ljudi uopće ne diže, a onda oni koji se probude nemaju gdje leći. To je tako iritantno", dodala je Millie, ističući kako je to trenutno njihov dom. "Uplašili smo ih. Od tada to više nisu radili."

Video je izazvao lavinu reakcija, a Millie kaže kako je čula goste hotela kako pričaju o njemu.

"Čula sam ljude kako spominju TikTok. Nekoliko djevojaka pokraj kojih sam sjedila na bazenu, a s kojima nikad nisam razgovarala, komentirale su: 'Vidjela sam onaj TikTok, bio je u ovom hotelu, netko je premještao ručnike.' Samo sam se smijala. Nisam očekivala da će postati viralno", priznala je.

Komentari ispod videa otkrili su podjelu. Neki su smatrali da su postupci osoblja opravdani, tvrdeći da bi ležaljke trebale pripasti onome tko prvi dođe. S druge strane, mnogi su smatrali da se tuđim stvarima ne bi trebalo tako postupati i da je postojao civiliziraniji način rješavanja problema.

"Neki su se slagali s nama. Drugi misle da ne smiješ dirati tuđe stvari, ali to je samo ručnik. Ljudi u komentarima su se toliko uzrujali. Bila je to samo šala", zaključila je Millie.