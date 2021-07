Studentica Paige DeAngelo (20) iz Philadelphije (SAD) rodila se s dva potpuno funkcionalna reproduktivna sustava - dvije maternice, dva cerviksa te dvije vagine.

Paige ima mjesečno i dvije menstruacije, što znači da bi u jednom periodu života mogla biti i trudna, a da to ne bi znala. Drugim riječima, jedna maternica može nositi plod, dok druga može imati normalni ciklus.

POGLEDAJTE VIDEO: Djevojka (20) ima dvije vagine i dvije maternice

Za razliku od drugih žena, njeno tijelo ima dva menstrualna ciklusa, po jedan iz svake maternice. Svoju dijagnozu nije znala sve do 18. godine, odnosno, dok prvi put nije posjetila ginekologa, iako je prethodno imala neredoviti menstrualni ciklus.

- Uvijek sam imala vrlo neredovitu menstruaciju, ali zapravo su bila dva ciklusa. Ponekad bi to bilo jednom mjesečno, a drugi put dva puta mjesečno, u razmaku od samo nekoliko tjedana - objasnila je Paige.

Kad god govori ljudima o svojoj dijagnozi, gotovo su svi uvijek šokirani te imaju istu zabludu o anatomiji njenog tijela jer mnogi pretpostavljaju da su joj obje vagine na vanjskoj strani tijela što zapravo nije slučaj, jer između ostalog, da je to slučaj, puno bi ranije uočila da 'nešto ne štima'.

- Ljudi misle da imam dvije odvojene vagine s vanjske strane tijela, ali to nije slučaj. Svaka 'strana' upola je manja od normalne rodnice. Ne uzrokuje nikakve probleme, ali je definitivno uočljivo - objašnjava.

Kada je saznala za dijagnozu, bila je poprilično iznenađena.

- U početku sam mislila da je to čak i smiješno. Nikad nisam čula da je to moguće, no u razgovoru s ginekologom shvatila sam da to nosi i neke loše stvari - priznaje.

Paige je saznala da zbog svog stanja ima puno veći rizik od prijevremenih poroda ili pak pobačaja, jer su njene maternice puno manje nego 'normalne. Liječnik joj je rekao da će djecu najvjerojatnije moći imati preko surogat majke, što je Paige dovelo do suza, jer je sanjala da će jednog dana postati majka.

Često ju ispituju i o njenom seksualnom životu, no ona tvrdi da s tim nema problema.

Trenutno imam dečka i sve funkcionira u tom smislu - rekla je te dodala da je trenutno u vezi s kolegom s fakulteta, Hughom Hintonom (20).

Takvo stanje naziva se uterus didelphys, a žene, iako su rođene s dva reproduktivna organa, njihove vagine se ne razlikuju izvana, a dijeli ih tkivo koje se naziva septum. Paige je tako pokrenula Tik Tok kanal kako bi educirala ljude o svojoj dijagnozi, a dosad je prikupila preko 300 000 sljedbenika gdje su joj se javile i mnoge žene s istim problemom.

- Mnogo djevojaka s istim problemom preko Tik Toka mi je priznalo da su se zbog toga osjećale usamljenima. Progovorila sam o tome kako bi okupila sve cure i žene s istim problemom jer sam se i sama osjećala usamljenom kada sam saznala za svoju dijagnozu - priznala je te otkrila da svoje neredovite menstruacije kontrolira pomoću kontracepcijskih pilula.