Ruta postala pravi hit, mreže gore: 'Netko je upravo nacrtao ogroman penis usred Ljubljane'

Na platformi X se munjevito proširio nesvakidašnji snimak leta iznad Ljubljane koji je mnoge nasmijao, ali i potaknuo lavinu komentara. Korisnici su podijelili prikaz rute manjeg zrakoplova, a ono što je izazvalo najviše pažnje bila je neobična forma koju je let ostavio na karti.

Na snimci zaslona sustava za praćenje letova ADS-B Exchange vidi se trag manjeg jednomotornog zrakoplova Piper PA-28, registracijske oznake S5-DXC, koji je registriran u Sloveniji. Zrakoplov je u trenutku zabilježenog leta kružio iznad Ljubljane i šire okolice, a njegova žuta putanja na karti prikazuje nekoliko uzastopnih krugova. No, kada se pogleda iz ptičje perspektive, ruta poprima vrlo sugestivan oblik, što nije promaknulo korisnicima društvenih mreža.

Iako je vrlo vjerojatno riječ o školskom letu ili rutinskoj vježbi, komentatori su imali puno maštovitija tumačenja. Neki su ustvrdili da je pilot “želio nešto poručiti”, dok su drugi cijelu priču povezali s aktualnim događajima na slovenskoj influencerskoj sceni.

Najviše pažnje privukli su komentari koji su spomenuli kontroverznog influencera Aleksandra Repića, poznatog kao Pici, koji je početkom tjedna priveden odmah po slijetanju na ljubljansku zračnu luku.

Dio korisnika u šali je sugerirao da bi upravo on mogao stajati iza “zračne poruke”, aludirajući na njegov javni sukob sa strankom Svoboda i premijerom Robertom Golobom.

- Što ti drugo preostaje kad ti netko zaključa Instagram komentare, a ti mu želiš nešto poručiti? - našalio se jedan od korisnika.