Obavijesti

Viral

Komentari 2
ŠTO KAŽETE?

S*anje! Javni WC-i uskraćuju papir ako ne pogledate reklamu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
S*anje! Javni WC-i uskraćuju papir ako ne pogledate reklamu
Foto: canva ilustracija

Mnogi su na društvenim mrežama komentirali kako bi radije sa sobom nosili vlastite maramice nego se podvrgavali ovakvom sustavu...

Naplata korištenja javnih toaleta nije nikakav novitet i praksa je prisutna u brojnim zemljama diljem svijeta. Ipak, javni WC-i u Kini podigli su taj koncept na potpuno novu, mnogi bi rekli, distopijsku razinu. Prema pisanju britanskog portala Metro, korisnici sada moraju pogledati reklamu kako bi dobili nekoliko listića toaletnog papira.

U potezu koji je na popularnoj društvenoj mreži Reddit, točnije na grupi posvećenoj kritici konzumerizma (r/anti-consumption), opisan kao "distopijski", neki javni toaleti u Kini prisiljavaju korisnike da pogledaju oglas kako bi dobili toaletni papir.

Videozapis koji je podijelio China Insider prikazuje osobu kako skenira QR kod na dispenzeru, gleda kratku reklamu, nakon čega uređaj izbacuje nekoliko listića papira.

ZASTRAŠUJUĆE ILI? Stari, idemo vidjeti kaj ima na Dolcu. Kažu da su mandarine najbolje za čipove...
Stari, idemo vidjeti kaj ima na Dolcu. Kažu da su mandarine najbolje za čipove...

Ako vam to nije dovoljno ili jednostavno ne želite gubiti vrijeme na oglase, postoji i druga opcija - možete platiti 0,5 juana (oko 0,06 eura) kako biste preskočili reklamu.

Vlasti tvrde kako ovaj sustav smanjuje otpad, navodeći da su pojedinci ranije uzimali prekomjerne količine besplatnog toaletnog papira.

Unatoč službenom objašnjenju, ovaj je potez naišao na oštre kritike. Mnogi su na društvenim mrežama komentirali kako bi radije sa sobom nosili vlastite maramice nego se podvrgavali ovakvom sustavu.

Osim toga, nameću se i potencijalni higijenski problemi. Što ako se nekome isprazni baterija na mobitelu baš kad mu je najpotrebnije ili jednostavno nema kod sebe sitniša za plaćanje?

FOTOGALERIJA Bujna Kata: Tata joj je bio narko šef, a ona tetovira slavne face: 'Operacije? Samo koža i pupak'
Bujna Kata: Tata joj je bio narko šef, a ona tetovira slavne face: 'Operacije? Samo koža i pupak'

Ovo nije prvi put da Kina uvodi restrikcije na korištenje toaletnog papira u javnim prostorima.

Još 2017. godine, javni toaleti u parku Hram Neba u Pekingu instalirali su dispenzere s ugrađenim softverom za prepoznavanje lica. Vlasti su tada tvrdile da je park redovito bio na meti posjetitelja koji su punili svoje torbe rolama papira i nosili ih kući.

Novi strojevi izdavali su traku papira dugu otprilike 60 centimetara, a ista osoba nije mogla dobiti novu traku idućih devet minuta. Uprava parka morala je pojasniti da će, u slučaju dijareje ili druge hitne potrebe za papirom, osoblje izravno uručiti papir korisniku - situacija koja zasigurno ne bi bila nimalo neugodna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Bujna Kata: Tata joj je bio narko šef, a ona tetovira slavne face: 'Operacije? Samo koža i pupak'
FOTOGALERIJA

Bujna Kata: Tata joj je bio narko šef, a ona tetovira slavne face: 'Operacije? Samo koža i pupak'

Profesionalno tetoviranje započela je s 19 godina, a međunarodnu pažnju privukla je 2012. godine sudjelovanjem u drugoj sezoni emisije 'Ink Master', gdje je završila na četvrtom mjestu...
VIDEO Iznenađenje kod zračne luke u V. Gorici: 'Nasred ceste - konji. I njima se putuje, izgleda'
NEVJEROJATNO

VIDEO Iznenađenje kod zračne luke u V. Gorici: 'Nasred ceste - konji. I njima se putuje, izgleda'

Bilo je zeznuto proći, a ovakvo što tu nikad nisam doživio - priča nam čitatelj
FOTO Učiteljica postala zvijezda filmova za odrasle: 'Otvorila sam azil za pse pa trebam lovu'
NAPUSTILA UČIONICU...

FOTO Učiteljica postala zvijezda filmova za odrasle: 'Otvorila sam azil za pse pa trebam lovu'

Courtney Tillia bila je učiteljica specijalnog obrazovanja u Arizoni. Radila je s djecom koja su imala različite poteškoće u razvoju i obrazovanju, a u tom je poslu provela nekoliko godina. Iako je voljela rad s djecom, otvoreno je govorila da se osjećala neispunjeno, pod stresom i potplaćeno, što je česta priča među učiteljima u SAD-u...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025