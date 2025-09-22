S*anje! Javni WC-i uskraćuju papir ako ne pogledate reklamu

Naplata korištenja javnih toaleta nije nikakav novitet i praksa je prisutna u brojnim zemljama diljem svijeta. Ipak, javni WC-i u Kini podigli su taj koncept na potpuno novu, mnogi bi rekli, distopijsku razinu. Prema pisanju britanskog portala Metro, korisnici sada moraju pogledati reklamu kako bi dobili nekoliko listića toaletnog papira.

U potezu koji je na popularnoj društvenoj mreži Reddit, točnije na grupi posvećenoj kritici konzumerizma (r/anti-consumption), opisan kao "distopijski", neki javni toaleti u Kini prisiljavaju korisnike da pogledaju oglas kako bi dobili toaletni papir.

Videozapis koji je podijelio China Insider prikazuje osobu kako skenira QR kod na dispenzeru, gleda kratku reklamu, nakon čega uređaj izbacuje nekoliko listića papira.

Ako vam to nije dovoljno ili jednostavno ne želite gubiti vrijeme na oglase, postoji i druga opcija - možete platiti 0,5 juana (oko 0,06 eura) kako biste preskočili reklamu.

Vlasti tvrde kako ovaj sustav smanjuje otpad, navodeći da su pojedinci ranije uzimali prekomjerne količine besplatnog toaletnog papira.

Unatoč službenom objašnjenju, ovaj je potez naišao na oštre kritike. Mnogi su na društvenim mrežama komentirali kako bi radije sa sobom nosili vlastite maramice nego se podvrgavali ovakvom sustavu.

Osim toga, nameću se i potencijalni higijenski problemi. Što ako se nekome isprazni baterija na mobitelu baš kad mu je najpotrebnije ili jednostavno nema kod sebe sitniša za plaćanje?

Ovo nije prvi put da Kina uvodi restrikcije na korištenje toaletnog papira u javnim prostorima.

Još 2017. godine, javni toaleti u parku Hram Neba u Pekingu instalirali su dispenzere s ugrađenim softverom za prepoznavanje lica. Vlasti su tada tvrdile da je park redovito bio na meti posjetitelja koji su punili svoje torbe rolama papira i nosili ih kući.

Novi strojevi izdavali su traku papira dugu otprilike 60 centimetara, a ista osoba nije mogla dobiti novu traku idućih devet minuta. Uprava parka morala je pojasniti da će, u slučaju dijareje ili druge hitne potrebe za papirom, osoblje izravno uručiti papir korisniku - situacija koja zasigurno ne bi bila nimalo neugodna.