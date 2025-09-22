Obavijesti

Stari, idemo vidjeti kaj ima na Dolcu. Kažu da su mandarine najbolje za čipove...

Piše 24sata,
Foto: Profimedia

Roboti su sve više uključeni u svakodnevne aktivnosti koje su prije bile isključiva domena ljudi...

Posjetitelji tržnice u Los Angelesu doživjeli su scenu kao iz znanstvenofantastičnog filma. Humanoidni robot šetao je ulicom i išao u kupovinu. S gotovo ljudskim pokretima, privukao je poglede prolaznika, koji su se prvo zapitali je li riječ o nekoj naprednoj reklami ili možda o filmu koji se snima na licu mjesta. Robot je nespretno pokušavao odabrati voće na štandu...

PRKOSI ZAKONIMA FIZIKE Sjećate se kostima koji Milla Jovovich nosi u '5. elementu'? Navukla ga je bujna Slavonka...
Sjećate se kostima koji Milla Jovovich nosi u '5. elementu'? Navukla ga je bujna Slavonka...

Ovaj događaj potvrđuje da su roboti sve više uključeni u svakodnevne aktivnosti koje su prije bile isključiva domena ljudi.

Robot shopping at Studio City Farmers Market
Foto: Profimedia

Možda nas uskoro slična scena dočeka i na zagrebačkom Dolcu između štandova s mandarinama... 

Robot shopping at Studio City Farmers Market
Foto: Profimedia

