Stari, idemo vidjeti kaj ima na Dolcu. Kažu da su mandarine najbolje za čipove...

Posjetitelji tržnice u Los Angelesu doživjeli su scenu kao iz znanstvenofantastičnog filma. Humanoidni robot šetao je ulicom i išao u kupovinu. S gotovo ljudskim pokretima, privukao je poglede prolaznika, koji su se prvo zapitali je li riječ o nekoj naprednoj reklami ili možda o filmu koji se snima na licu mjesta. Robot je nespretno pokušavao odabrati voće na štandu...

Ovaj događaj potvrđuje da su roboti sve više uključeni u svakodnevne aktivnosti koje su prije bile isključiva domena ljudi.

Foto: Profimedia

Možda nas uskoro slična scena dočeka i na zagrebačkom Dolcu između štandova s mandarinama...

Foto: Profimedia