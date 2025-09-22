Roboti su sve više uključeni u svakodnevne aktivnosti koje su prije bile isključiva domena ljudi...
ZASTRAŠUJUĆE ILI?
Stari, idemo vidjeti kaj ima na Dolcu. Kažu da su mandarine najbolje za čipove...
Čitanje članka: < 1 min
Posjetitelji tržnice u Los Angelesu doživjeli su scenu kao iz znanstvenofantastičnog filma. Humanoidni robot šetao je ulicom i išao u kupovinu. S gotovo ljudskim pokretima, privukao je poglede prolaznika, koji su se prvo zapitali je li riječ o nekoj naprednoj reklami ili možda o filmu koji se snima na licu mjesta. Robot je nespretno pokušavao odabrati voće na štandu...
Ovaj događaj potvrđuje da su roboti sve više uključeni u svakodnevne aktivnosti koje su prije bile isključiva domena ljudi.
Možda nas uskoro slična scena dočeka i na zagrebačkom Dolcu između štandova s mandarinama...
