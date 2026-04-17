Medicinska sestra dobila otkaz nakon seksa u bolnici. Otkucala je kolegica: Čula sam 'lupanje'

Medicinska sestra za mentalno zdravlje, Kate Sullivan, dobila je otkaz nakon što je disciplinsko vijeće utvrdilo da je tri puta imala spolni odnos u bolnici Glanrhyd u Bridgendu, gdje je radila. Vijeće je zaključilo da se Sullivan opetovano upuštala u neprofesionalno ponašanje. Na saslušanju o njezinoj sposobnosti za obavljanje profesije rečeno je kako je radila kao vršiteljica dužnosti voditeljice odjela. Bila je smještena na odjelu Rowan, muškoj jedinici za sigurnu rehabilitaciju s velikim brojem pacijenata primljenih iz zatvora, piše The Mirror.

Utvrđeno je da je Sullivan od listopada 2020. do ljeta 2021. bila u vezi s kolegom, što nije prijavila upravi bolnice, čime je prekršila interna pravila.

"Bila sam u povremenoj vezi s kolegom koji je u to vrijeme radio na nižem položaju na odjelu", priznala je kasnije. Vijeće je utvrdilo da je Sullivan imala spolni odnos s tim muškarcem - koji se navodi samo kao Kolega A - na radnom mjestu 4. ožujka 2021. te 8. i 17. siječnja sljedeće godine, prenosi Wales Online.

Prvi put se incident dogodio tijekom noćne smjene kada je Sullivan odvela kolegicu u bolničku trgovinu. Vijeće je saslušalo kako je Sullivan jasno dala do znanja kolegici da ona i Kolega A žele ostati sami.

​- Kolegica je otišla u susjednu prostoriju, ostavivši Kolegu A i gospođicu Sullivan same... Zatim je čula zvukove koji su odgovarali spolnom odnosu - izjavila je predsjednica vijeća Alisa Newman.

U svojoj pisanoj izjavi, kolegica je navela da joj je bilo "vrlo neugodno".

"Čula sam kako stol udara o zid i čula sam ih oboje kako proizvode zvukove. Nikoga drugog nije bilo u blizini, a svi pacijenti su spavali, tako da sam bila sigurna da buka dolazi od njih iz susjedne sobe. Seks nije trajao dugo. Zvukovi su se čuli otprilike dvije do pet minuta", stoji u izjavi.

Drugom prilikom, Sullivan je istoj kolegici poslala poruku u kojoj je navela da je upravo imala spolni odnos s Kolegom A u sobi za odmor. Posljednjeg datuma poslala je sličnu poruku: "Haha, Kolega A je upravo imao seks sa mnom". Tadašnji par bio je zajedno u noćnoj smjeni.

Sullivan je poricala seksualne aktivnosti i tvrdila da bi "izmišljala priče" kako bi zadržala interes kolegice za razgovor. Međutim, vijeće je ocijenilo "krajnje nevjerojatnim da bi gospođica Sullivan izmislila priču o tome da su ona i Kolega A imali spolni odnos na radnom mjestu".

Niz drugih optužbi za neprofesionalno ponašanje

Među ostalim zabrinutostima zbog ponašanja Sullivan, vijeće je čulo da je odbila pregledati pacijenta koji je imao osip na preponama te da je kršila povjerljivost otkrivajući razloge bolovanja kolega drugim zaposlenicima.

Manipulirala je svojim rasporedom dužnosti kako bi češće radila s Kolegom A. Također se pojavila na smjeni na koju nije bila raspoređena.

*uz korištenje AI-ja