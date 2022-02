Nina Jane Patel (43) podijelila je na svojem blogu neugodno iskustvo koje joj se dogodilo kao se prvi put ulogirala na Facebookov "Metaverse", javlja Newsweek.

Ova majka četvero djece napravila je sebi prikladan avatar, koji jako nalikuje na nju, te je zakoračila u predvorje ovog virtualnog svijeta.

- Čim se moj avatar pojavio tamo, prišli su mi avatari tri ili četiri muškarca i počeli su 'pipkati' moj avatar i vrijeđati me na seksualnoj osnovi. Silovali su me tamo. Bilo je toliko grozno da nisam stigla odmah reagirati - napisala je Nina na svojem blogu i odmah nastavila:

- Virtualni svijet dizajniran je tako da um zavara da je to stvarnost. Moja reakcija na sve što se dogodilo, kao i psihičke posljedice koje je ostavilo na mene, jako su stvarne. Dijelom kao da se to dogodilo u stvarnom životu - tvrdi blogerica.

Gospođa Patel i sama je zaposlena u kompaniji koja se bavi istraživanjem "Metaversa" i njegovih posljedica, s naglaskom na djecu.

- Što više ljudi to bude koristilo, bit će i više ovakvog ponašanja. Mislim da kompanije imaju odgovornost da slična ponašanja spriječe. U tom virtualnom svijetu često imamo djecu, koja onda takva ponašanja kopiraju. Misle da je to nešto normalno. Želim to zaustaviti - poručuje.

Brojni šokirani korisnici društvenih mreža pružila su joj podršku, ali bilo je i onih koji smatraju "kako gospođa Patel pretjeruje" i "kako je neukusno ovakvo iskustvo uspoređivati sa silovanjem".