Senada je kraljica guza i trenira Kim Kardashian: Evo kako do pozadine čvrste kao kamen!

Senada Greca danas je jedno od najprepoznatljivijih imena u svijetu fitnessa i wellnessa. Iako je u široj javnosti najpoznatija kao osobna trenerica Kim Kardashian, njezina priča i pristup daleko nadilaze celebrity svijet...
Riječ je o ženi koja je izgradila vlastitu filozofiju treninga i života, razvila globalnu zajednicu i postala inspiracija tisućama ljudi koji žele održiv, zdrav i uravnotežen životni stil. | Foto: Instagram
