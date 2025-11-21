Obavijesti

FOTO: ČVRSTA KAO KAMEN

Senada trenira Kardashianku i 'kraljica je guza': Evo kako do Kimine čvrste i bujne pozadine

Senada Greca danas je jedno od najprepoznatljivijih imena u svijetu fitnessa i wellnessa. Iako je u široj javnosti najpoznatija kao osobna trenerica Kim Kardashian, njezina priča i pristup daleko nadilaze celebrity svijet...
Senada trenira Kardashianku i 'kraljica je guza': Evo kako do Kimine čvrste i bujne pozadine
Riječ je o ženi koja je izgradila vlastitu filozofiju treninga i života, razvila globalnu zajednicu i postala inspiracija tisućama ljudi koji žele održiv, zdrav i uravnotežen životni stil. | Foto: Instagram
