Senada trenira Kardashianku i 'kraljica je guza': Evo kako do Kimine čvrste i bujne pozadine

Senada Greca danas je jedno od najprepoznatljivijih imena u svijetu fitnessa i wellnessa. Iako je u široj javnosti najpoznatija kao osobna trenerica Kim Kardashian, njezina priča i pristup daleko nadilaze celebrity svijet...
Riječ je o ženi koja je izgradila vlastitu filozofiju treninga i života, razvila globalnu zajednicu i postala inspiracija tisućama ljudi koji žele održiv, zdrav i uravnotežen životni stil.
Rođena u Albaniji 1982. godine, Senada je još kao tinejdžerica emigrirala u Sjedinjene Američke Države.
Ondje je provela godine radeći u korporativnom okruženju, u sektorima financija i zdravstva, istovremeno stječući MBA diplomu.
Iako je sport oduvijek bio dio njezina života - trenirala je ragbi, trčala maratone i iskušavala razne vrste rekreacije - tek je kasnije fitness postao njezin poziv.
Napustila je stabilnu karijeru i odlučila se posvetiti onome što ju je najviše ispunjavalo: radu s ljudima i izgradnji zdravih navika.
Iz tog je puta nastala njezina prepoznatljiva metoda, poznata kao “The Senada Method”. Temelji se na kombinaciji snage, funkcionalnih pokreta, mobilnosti, kontrole tijela i svjesnog pristupa vježbanju.
Za Senadu, trening nikada nije samo estetika - on je alat za dugoročno zdravlje, mentalnu stabilnost i bolje funkcioniranje u svakodnevici. U intervjuima često naglašava kako motivacija nije odsudna; navike su te koje stvaraju rezultate.
Zato potiče ljude da započnu malim koracima. Prema njezinim riječima, i pet minuta dnevno može biti dovoljno da se pokrene transformacija, jer ono što je presudno jest dosljednost.
Upravo je takav pristup osvojio mnoge njezine klijentice, uključujući najveće svjetske zvijezde. Kim Kardashian s njom surađuje već nekoliko godina, a Senada je opisuje kao izuzetno discipliniranu i predanu.
Kim, kaže, nikada ne odustaje, ne žali se i uvijek dolazi spremna. To je, smatra Senada, ključni razlog zbog kojeg postiže rezultate koji su vidljivi i široj publici.
Osim Kim, trenirala je brojne poznate žene poput Mirande Kerr i Selene Gomez, ali i mnoštvo klijentica izvan svijeta slavnih.
Greca se bori protiv onoga što naziva „lažnim zdravljem“- trenda koji prodaje brza rješenja, agresivne dijete ili neučinkovite proizvode.
Umjesto toga, promiče znanje, stručnost i ravnotežu. Njezin rad obuhvaća i meditaciju, mobilnost, pravilnu prehranu i mentalni fokus, stvarajući holistički sustav koji se može prilagoditi svakoj osobi, bez obzira na razinu kondicije.
Danas Senada vodi vlastitu fitness zajednicu, aplikaciju i programe koji su dostupni globalno. Njezin stil komunikacije i pristupačnost učinili su je jednim od najutjecajnijih fitness edukatora današnjice.
Senada Greca poznata je po snažnom, funkcionalnom treningu donjeg dijela tijela, posebno stražnjice.
Njezina filozofija nije „pumpe do iznemoglosti“, nego kontrola pokreta, snaga i pravilna aktivacija gluteusa. Najčešće koristi kombinaciju teških složenih pokreta, izolacijskih vježbi i sporih, kontroliranih ponavljanja.
1. Hip thrust (glavni „builder“ stražnjice). Ovo je vježba koju Senada često naglašava kao ključnu za rast gluteusa. Radi se s velikim opterećenjem ili sporim tempom, s fokusom na maksimalnu kontrakciju na vrhu pokreta.
Kako radi: teški setovi (4–8 ponavljanja), potom sporiji, kontrolirani setovi, naglasak na „tucked pelvis“ i stisak gluteusa na vrhu.
2. Glute bridge (na podu ili povišenju). Lagano modificirana verzija hip thrusta, izvodi se sporije i s većom kontrolom. Koristi se kao aktivacija ili završni „burner“.
Izvedba po njezinoj metodi: stopala bliže tijelu, potpunu kontrolu donjeg dijela leđa, zadržavanje kontrakcije 1-2 sekunde.
3. Romanian deadlift (RDL) - rumunjsko mrtvo dizanje. Senada obožava ovu vježbu jer snažno aktivira gluteus i stražnju ložu. Često radi s bučicama ili girijama, ali i šipkom.
Ključ: manji pregib koljena, kukovi unazad, spor ekscentrični dio pokreta, čvrsta jezgra.
4. Step-up (korak na kutiju ili klupicu). Odlična unilateralna vježba. Važno je gurati iz pete i ne odrađivati pokret prednjom nogom.
5. Bulgarian split squat (stražnja noga na povišenju). Njezina omiljena unilateralna vježba za snagu i oblik stražnjice.
6. Cable kickback (odizanje noge unazad). Koristi se kao izolacijska vježba i često kao završetak treninga.
7. Glute-focused sled push/pull (guranje saonica). Senada često koristi funkcionalni rad s opterećenjem. Guranjem ili povlačenjem saonica aktiviraju se gluteusi i noge uz minimalno opterećenje zglobova.
8. Lateral band walks (hodači s gumom). Obavezna aktivacija prije glavnog treninga.
