Sirove strasti, i to na - visini: 'Kćeri, gle što rade u avionu...'

Bračni par ostao je šokiran kada je primijetio da su se dečko i cura koji su sjedili iza njih u avionu, počeli seksati.

Kiley Tully njezini roditelji poslali su video strastvenog para iza njih, a ona je to objavila na svom Twitter profilu.

- Moji mama i tata su samo htjeli opuštajuće putovanje u Meksiko, a onda su mi poslali ovo - napisala je iznad videa koji je pregledan preko tri milijuna puta.

Ranije ove godine još jedan par je uhvaćen u ljubavnom činu. Sumnjičava stjuardesa uhvatila ih je 20-godišnjake u toaletu zrakoplova, a oboje su tvrdili da se prije ukrcavanja nisu ni poznavali.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE