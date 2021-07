Mislio sam da to postoji samo u filmovima. Kad smo se ugledali, nije bilo zemlje ispod mene. Oboje smo bili u sedmom nebu, započinje svoju romantičnu priču Slavonac s trenutnim prebivalištem u Splitu.

Filmski susret dvoje stranaca dogodio se u četvrtak navečer iza ponoći.

On je sjedio na zidiću na Rivi u Splitu, ona je šetala s prijateljicama...

- Ne znam, bile su njih tri ili četiri, stvarno vam ne znam reći jer nisam vidio niti jednu osim nje. Bio je to sudbonosni susret, kao u filmovima. Ja gledam u nju, ona u mene, kao da se znamo iz prošlog života. Nasmiješio sam se, ona je uzvratila i zastala. Rekla je samo da ne vjeruje. Pitao sam ju 'da li me poznaje' i ona je rekla 'ja sam luda, ne vjerujem da je to moguće', i ja sam joj dobacio 'moguće je, nikad ne znaš'. Malo sam se smeo, a ona se nasmijala, okrenula se i otišla - kaže nam.

- Ma znate nas muške, lakše je pustit. Iako je prijateljica pitala kako se zovem, ja sam dobacio 'možda se znamo iz prošlog života' i uspio sam samo reći ime svog Instagram profila (ivic_crni), ne vjerujem da su zapamtile. Zato sam je potražio na Facebook grupi, no još nije bilo odgovora - priča Slavonac.

Upitali smo ga što bi joj poručio, no rekao je da će to sačuvati za trenutak ako mu se odluči javiti. Prema njegovom opisu, djevojka je bila visoka, imala je dugu crnu kosu i crvenu haljinu te ono najbitnije, njemu najljepši osmijeh.