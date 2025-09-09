Obavijesti

Slovak traži djevojku s Murtera: 'Prije 25 godina mi je poslala razglednicu. Sad sam je dobio...'

Slovak traži djevojku s Murtera: 'Prije 25 godina mi je poslala razglednicu. Sad sam je dobio...'
Foto: Murterska butiga/Facebook, Canva

Neki članovi grupe nizali su šale na 'brzinu' isporuke razglednica, dok su se drugi odmah bacili u potragu za misterioznim damama...

Pozdrav, iz Slovačke sam i tražim djevojku koja mi je prije otprilike 25 godina poslala ovu prekrasnu razglednicu. Jutros sam je primio, napisao je u ponedjeljak Slovak Jozef (37) u objavi u Facebook grupi "Murterska butiga" i odmah izazvao veliki interes članova.

Potpisnice razglednice su Đana i Vanja, koje bi sad Jozef htio pronaći...

Foto: Murterska butiga/Facebook

I sudeći prema njegovim daljnjim objavama u grupi, za 25-godišnje putovanje razglednice od Murtera do Slovačke nije kriva Hrvatska pošta, već Jozefov otac, koji ju je odnekud izvadio i ovih mu je dana uručio.

- Vjerojatno je bio zaboravio na nju - napisao je Jozef.

Dodao je kako je tamo bio na odmoru s obitelji, kako su boravili u kući koju je obitelj potpisnica iznajmljivala. 

Foto: Murterska butiga/Facebook

- Bile su dvije djevojke. Jedna je bila starija, vjerojatno sestra. Volio bih znati kako su sada - završio je Jozef.

