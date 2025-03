Novi Yugo mogao bi zaluditi svijet: 'Nostalgija im je plus, ali morat će biti povoljni za narod'

Oštri izlomljeni rubovi, no u malo modernijoj izvedbi. Posebno dizajnirana tanka LED svjetla, karakteristične bočne linije, kvake uvučene u vrata te veliki kotači s niskoprofilnim sportskim gumama i aluminijskim naplacima. Naravno, tu je i dobro poznati logo – karakteristično slovo Y.

Tako izgleda nacrt moderne verzije Yuga, automobila koji je obilježio jugoslavensku autoindustriju. Predstavljanje dizajnerskog modela očekuje se do kraja ove godine, a konačni prototip trebao bi biti prikazan 2027. na izložbi Expo u Beogradu, objavili su u emisiji "SAT".

Voditelj projekta je prof. dr. Aleksandar Bjelić iz njemačke konzultantske kompanije Bjelić&Barth. Osigurao je prava na međunarodni zaštitni znak marke, a dizajn novog Yuga nacrtao je srpski dizajner Darko Marčeta. Već su prve skice uspješno prenijele prepoznatljiv duh izvornog modela te pokazale kako i dalje postoji interes za razvojem, ali i kupnjom "jugoslavenskog automobila".

Prema prvim dostupnim podacima, u početku bi javnosti trebala biti dostupna verzija s dvojim vratima.

- Njegova tehnička osnova bit će platforma etabliranog industrijskog partnera. Sigurno je da će automobil biti moderan, štedljiv i u skladu sa svim sigurnosnim standardima - rekao je Bjelić, ali nije otkrio s kojom automobilskom tvornicom surađuje.

Iako su planirali električnu verziju, prvi primjerci imat će klasični benzinski motor. To bi mu trebao donijeti nižu cijenu i pouzdanost. Već se sad nagađa kako bi mogao koštati oko 13.000 eura.

Iako je njegov uspjeh tek u sferi teorije, već je spomen Yuga razbudio bivše i sadašnje vlasnike tog sad već oldtimera. Iako ih je u Hrvatskoj sve manje, i dalje ga je moguće kupiti u dobrom stanju i za relativno mal novca u odnosu na konkurenciju.

Nostalgija je plus

- Kad netko kaže 'Yugo', odmah postanem nostalgičan jer mi je to bio prvi auto. Rođen sam u to doba kad se motorizirala naša zemlja, a jugići su bili pristupačni. Za razliku od Peglice, Yugo je davao komociju. Kad sjednem u njega, vraća me u lijepe dane mladosti. U njemu je bio stalno prisutan poseban miris, nije bilo neke izolacije, a ako se vrata nisu zatvorila, bio je to samo znak da ih morate jače lupiti. Nije bilo peludnih filtara, a ako je smrdjelo po benzinu, odmah ste znali što na njemu ne valja - rekao nam je Hrvoje Čizmek, zaljubljenik u stara vozila, član Oldtimer kluba Sesvete i vlasnik Yuga.

Svojedobno je u Yugu vozio i autoutrke po Lijepoj Našoj.

- Sada davne 2007. složio sam prvog trkaćeg Yuga. Ostvario sam i prve rezultate te je ostao u lijepom sjećanju. Bili su ti auti konkurentni u tehničkim disciplinama, relativno jeftini za dogradnju i servise - rekao je Čizmek.

Njegov sadašnji, proizveden 1990., pripast će, kaže, njegovoj kćeri čim napuni 18 godina.

- Rekao sam joj da će ga voziti čim bude mogla. Ako želi, može ga i prodati te kupiti sebi nešto u čemu će joj se kvariti elektronika - napominje kroz smijeh Čizmek.

Dijelovi se i dalje mogu pronaći, i to uglavnom u Srbiji, gdje su zadnji modeli proizvedeni 2008. Novi model Čizmeku se čini privlačan, no kaže kako proizvođače čeka mnogo posla.

- Meni je fora. Ide u smjeru izgleda starijeg modela, prati trend LED rasvjete, a vjerojatno će imati sve što se danas nudi, od klime do moderne elektronike. Vjerujem da će prodajna filozofija ići u smjeru nostalgije, što je plus, ali i cijena će imati ulogu. Morat će biti realni i, ako ne budu pristupačni kupcima, teško da će proći - kaže Čizmek.

Sve ih je manje

Poznati zagrebački urar i predsjednik Oldtimer kluba Zagreb, Dalibor Lebarović, kaže nam kako starih modela Yuga sve manje ima na ulicama.

- Za ono doba to je bio dobar auto, lijep, imao je svoju liniju i stil. Danas ih nema toliko puno jer zaljubljenici u oldtimere traže neke druge modele. Nije bio skup, pa ljudi u njih nisu ulagali mnogo novca. Puno ih je imalo problema s korozijom. Oni su već dvije-tri godine nakon proizvodnje imali rupe na pragovima. Nisu ih štedjeli jer su ih vozili svaki dan - kaže Lebarović.

No za razliku od drugih oldtimera, Yugo je danas jedan od rijetkih koji mogu normalno prijeći udaljenost između Zagreba i Splita.

- Mnogi stari auti to ne mogu. Nemaju niti grijanje, za razliku od jugića. Imali su i poštene kočnice - kaže za kraj Lebarović.