TRAJALO JE DANIMA

Smrdi, smrdi, užasno smrdi! Vjernike iz crkve kraj Stuttgarta istjerao je jak smrad - kuna!

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Istjerivači štetočina već su dvaput pokušali riješiti situaciju, no bezuspješno

U jugozapadnom njemačkom gradu, Rottweilu vjernike je iz crkve istjerao smrad - kune. Zbog najezde kuna u crkvu Uskrsnuća Isusova trenutno je nemoguće ući pa će se mise do daljnjega održavati u društvenom centru, rekao je u petak Jürgen Rieger, koji vodi brigu o crkvi.

Dodao je da se smrad počeo osjećati prije otprilike osam dana te je od tada sve intenzivniji. Istjerivači štetočina već su dvaput pokušali riješiti situaciju, no bezuspješno.

Pretpostavljaju da je smrad posljedica neugodnog mirisa od uginule kune ili kuna, a možda i strvine koju su kune unijele u cijevi za grijanje. Rottweil je od Stuttgarta udaljen oko 80 kilometara.

