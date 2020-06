Snimio sabljarku u Primoštenu: 'Mislio sam da je morski pas'

Bilo mi je malo čudno kako je došla tako blizu. Bila je dugačka oko dva metra. Izvadio sam mobitel i snimao. Nije mi se činilo da je uznemirena, rekao nam je čitatelj koji ju je snimio u plićaku

<p>Šetao sam psa uz more i u daljini vidio peraju. U prvi tren sam pomislio da je morski pas, ali kad sam se približio, vidio sam da je sabljarka, ispričao nam je čitatelj koji je u nedjelju u Primoštenu snimio sabljarku u plićaku.</p><h2>Pogledajte video: Snimio sabljarku u Primoštenu</h2><p>Bilo mi je malo čudno kako je došla tako blizu. Vjerojatno je zalutala u plićak. Bila je dugačka oko dva metra. Izvadio sam mobitel i snimao. Nije mi se činilo da je uznemirena, rekao nam je čitatelj.</p><h2>Stručnjak: Zanimljivo je kako se našla u tako plitkoj vodi</h2><p>Sabljarke su obično na otvorenom moru, najčešće na srednjem i južnom Jadranu. Dogodi se da poneka zaluta, ali zanimljivo je da je se našla u tako plitkom području. No dogodi se. Nije rijetka vrsta u Jadranu, zapravo, uobičajena je za ovo područje, rekao nam je dr. Jakov Dulčić, stručnjak iz Instituta za oceanografiju.</p><p>- Radi se o ugroženoj vrsti, zbog ribolova, krupnog plastičnog otpada i nafte moramo paziti na njezino postojanje jer sve to utječe na njenu vrstu i ne stigne se dovoljno brzo obnoviti populacija - dodao je stručnjak <strong>dr. Jakov Dulčić</strong></p>