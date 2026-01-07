Obavijesti

Muškarcu se nakon operacije smanjio penis za 5 centimetara. Tužio ih je. Evo kolika je odšteta

Muškarcu se nakon operacije smanjio penis za 5 centimetara. Tužio ih je. Evo kolika je odšteta
Liječnici su mu isprva preporučili liječenje lijekovima, no kako terapija nije dala rezultate, savjetovali su mu operativni zahvat poznat kao korporoplastika...

Muškarac (52) iz Murcije u Španjolskoj dobio je sudsku bitku i odštetu od 20.000 eura nakon što mu se penis smanjio za pet centimetara kao posljedica kirurškog zahvata. Iako sud nije utvrdio liječničku pogrešku, presudio je u njegovu korist jer nije bio adekvatno informiran o mogućim rizicima operacije.

Problemi za neimenovanog Španjolca započeli su još u listopadu 2011. godine kada je potražio liječničku pomoć zbog stanja koje mu je uzrokovalo probleme. Nakon pregleda uputili su ga na urološki odjel bolnice Santa María del Rosell, gdje su mu dijagnosticirali Peyronijevu bolest. Riječ je o stanju koje, prema britanskom NHS-u, uzrokuje zakrivljenost penisa tijekom erekcije i najčešće pogađa muškarce starije od 40 godina, iako se može pojaviti i kod mlađih.

Liječnici su mu isprva preporučili liječenje lijekovima, no kako terapija nije dala rezultate, savjetovali su mu operativni zahvat poznat kao korporoplastika. Cilj ovog postupka je ispraviti penis, a operacija ima visoku stopu uspješnosti. Ipak, medicinski izvori navode kako jedan od mogućih rizika može biti i skraćenje penisa.

Operaciju su izveli u listopadu 2012. godine, no nakon nje su uslijedile ozbiljne komplikacije. Muškarac je tvrdio da pati od erektilne disfunkcije, stalnih bolova i značajnog smanjenja duljine penisa, zbog čega više nije mogao imati normalne spolne odnose. U svojoj tužbi naveo je kako ga prije zahvata nitko nije upozorio na rizike koji su ga na kraju i zadesili.

Upravni sud Visokog suda pravde regije Murcia odbacio je optužbe za liječničku pogrešku, kako prenosi španjolski medij Eldoce.TV. Međutim, sud mu je ipak dodijelio odštetu od 20.000 eura, zaključivši da nije bio ispravno informiran prilikom potpisivanja pristanka na operaciju. U presudi stoji da, iako je pacijent potpisao dokument, ne postoji zapis o tome da je bio usmeno upozoren na moguće posljedice, a informacije u medicinskoj literaturi koju je dobio ocijenili su previše općenitima.

Ipak, dodijeljeni iznos znatno je manji od onoga što je tražio. Njegov početni odštetni zahtjev iznosio je više od 67.000 eura na ime odštete za pogoršanje mentalnog zdravlja te fizičke i estetske štete.

