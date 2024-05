Šokantna snimka! Skočio kitu na leđa: 'Ovo je jako glupo'

Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj muškarac na Novom Zelandu skače u more. Ništa čudno, osim što je skočio na orke, kitove ubojice koji su zaštićena vrsta i prema kojima je najstrože zabranjeno raditi ovakve gluposti i uznemiravati ih.

Pogledajte video

Kako piše u opisu videa, to je bilo u veljači ove godine. Na snimci muškarac skače s čamca u more dok ispred plivaju dvije orke. Baca se u more dok prijatelji navijaju i bodre ga. Kasnije prilazi jednom kitu i dodiruje ga. Orke su vidno uznemirene.

- Dodirnuo sam ga - rekao je uzbuđeno prijatelju.

Nakon što se snimka pojavila na društvenim mrežama, novozelandska policija pronašla je muškarca iz Aucklanda koji je mislio da je dobra ideja uznemiravati zaštićene sisavce. I usput riskirati život. Dobio je 600 dolara kazne.

- Zaprepastila nas je snimka. Ovo je izuzetno glupo i neodgovorno ponašanje - rekli su iz novozelandskog ministarstva za zaštitu prirode.