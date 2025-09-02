Šokirala gledatelje u prijenosu, identificira se kao pomeranac: Imam igračke, ogrlice, trenericu

Gledatelji popularne britanske jutarnje emisije "This Morning" ostali su zapanjeni, a mnogi i šokirani, nakon gostovanja mlade žene koja se identificira kao pas, točnije pomeranac. Prema pisanju Daily Maila, gošća pod nadimkom Milk javila se u studio putem video poziva kako bi s voditeljima Cat Deeley i Benom Shephardom podijelila detalje svog neobičnog načina života, uključujući svoju kolekciju psećih ogrlica i odnos sa svojim "trenerom".

Mlada žena iz Pennsylvanije, koja se sada odaziva na ime Milk, objasnila je da je njezin nekonvencionalan životni stil rezultat dječje opsesije "najslađim psima na svijetu".

"Osobno sam se počela identificirati kao pas prije godinu dana", rekla je Milk. "Pojavilo mi se na TikTok feedu i odmah sam se zaljubila. Kao mala, sjećam se da sam bila opsjednuta najslađim psima. Budući da sam jako niska, to se nekako uklapa."

Na pitanje voditelja o negativnim reakcijama javnosti, Milk je samouvjereno odgovorila da bi "ljudi trebali biti manje osjetljivi".

"Budući da se radi samo o meni, to ne bi trebao biti problem za nikoga drugoga", dodala je. "Ja sam samo netko tko se želi dobro zabaviti i odijevati kako želi."

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom javljanja, uz Milk se pojavio i njezin otac Mike, kojeg je opisala kao svog "najvećeg podupiratelja". Ipak, priznao je da se njezina majka ne slaže s njezinim izborima.

"Meni su mnoge stvari u redu, ali moja supruga, s druge strane, baš i nije suglasna s ovim", rekao je Mike. "Mi volimo našu kćer, i ako želi biti ovakva do kraja života, to je njezin izbor. Ne možemo je zaustaviti, a ona u tome uživa. Vidjet ćemo kamo će je to odvesti."

Foto: this morning/screenshot

Mike je dodao kako je njegova kći "uvijek bila drugačija", ali da im je trebalo neko vrijeme da se naviknu na njezinu odluku da u potpunosti preuzme identitet psa.

"Uvijek se ponašala kao pas, ali mislili smo da je to samo faza", objasnio je. "S vremenom smo shvatili da ona to zaista voli raditi i da je to ono što želi biti. To je sada ona."

Milk je gledateljima s ponosom pokazala svoje pseće igračke i opremu.

Foto: this morning/screenshot

"Zmaj Larry je moja najdraža igračka, ima najveću piskalicu. Imam i svoju kost, koju sam nažalost slomila jer sam je previše žvakala", ispričala je, držeći plišanu igračku.

"Što se tiče dodataka, imam tri različita repa - haskijev, pomeranski i jedan koji maše. Tu su i moje ogrlice", nastavila je. "Imam rozu, koju obožavam, i na nju stavljam svoju pseću oznaku. Moja bijela ima malu kost, mislim da je preslatka."

Objasnila je i svoj odnos s "trenericom" Star, koju je upoznala na jednom rave partyju.

Foto: this morning/screenshot

"To je vrlo platonska stvar. Ona je netko tko se želi brinuti o meni kao o djevojci-psu. Izvodim trikove, volim sjediti, igrati se sa svojim igračkama. Obožavam potezanje užeta i šetnje", rekla je Milk, naglasivši da u njihovom odnosu nema ničeg romantičnog.

Gledatelji u nevjerici

Nakon niza bizarnih segmenata u emisiji, uključujući i natjecanje u hrvanju nožnim palčevima, gledatelji su na društvenim mrežama izrazili svoje čuđenje. Mnogi su se pitali je li to bio "dan bez pravih vijesti", kritizirajući sadržaj kao "najgluplje stvari" ikad prikazane na televiziji.

Foto: this morning/screenshot

"Radim od kuće jutros i mislio sam upaliti TV dok pijem kavu. Volio bih da nisam", napisao je jedan gledatelj. "Dijete koje se identificira kao pas i segment o hrvanju nožnim palčevima. Isuse Kriste."

Drugi se nadovezao: "Vratili smo se gledanju dnevne televizije koja priča o apsolutno najglupljim stvarima. Danas su to hrvanje palčevima, žena koja se identificira kao pas i općenita glupost koja dolazi s TikToka."

Foto: this morning/screenshot

Unatoč kritikama, otac Mike poslao je poruku drugim roditeljima, ističući važnost prihvaćanja. "Mnogi ljudi se fokusiraju na sebe i ne obraćaju pažnju na svoju djecu. Žele da budu onakvi kakvima su ih zamislili. Ali djeca imaju svoj život i morate im dopustiti da ga žive. Ako ne smetaju nikome, onda je sve u redu", zaključio je.