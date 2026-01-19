Obavijesti

PRESTRAVILA SE

Šokirana žena se probudila s pitonom dugim 2,5 metra na prsima: 'Dušo, ne miči se...'

Šokirana žena se probudila s pitonom dugim 2,5 metra na prsima: 'Dušo, ne miči se...'
Foto: X (Twitter)

Nakon što se žena sabrala poslije grubog buđenja, njezin prvi instinkt bio je izvući obiteljske pse iz spavaće sobe kako bi spriječila katastrofu...

Šokirana žena iz Australije probudila se i na svojim prsima zatekla pitona dugog gotovo dva i pol metra, koji se u spavaću sobu uvukao kroz prozor njezina doma u Brisbaneu. Rachel Bloor isprva je pomislila da se njezin pas sklupčao na njoj kada je osjetila težinu na svom tijelu. Međutim, trenutak kasnije njezin je suprug upalio noćnu lampicu i otkrio zastrašujuću istinu tijekom incidenta koji se dogodio u ponedjeljak navečer, piše NY Post. 

Nakon što je osjetila težinu, njezin suprug je u panici reagirao.

​- Rekao je: 'O, dušo. Ne miči se. Na tebi je piton od oko dva i pol metra' - ispričala je Bloor za BBC News.

Nakon što se sabrala poslije grubog buđenja, njezin prvi instinkt bio je izvući obiteljske pse iz spavaće sobe kako bi spriječila katastrofu.

​- Mislila sam da će, ako moj dalmatiner shvati da je zmija tamo, nastati pokolj - rekla je.

​- Samo sam se pokušavala izmigoljiti ispod pokrivača i u glavi ponavljala: 'Događa li se ovo stvarno? Ovo je tako bizarno' - dodala je Bloor. Vjeruje da se zmija, neotrovni "carpet" piton, provukla u spavaću sobu kroz rolete na prozoru. Par je, unatoč šoku, uspio snimiti nekoliko fotografija goleme prugaste zmije koja im je narušila mir.

Nakon što se oslobodila, Bloor je zmiju počela vraćati natrag kroz prozor, istim putem kojim je i ušla. Kako piše New York Post, zmija se nije previše opirala.

Foto: X (Twitter)

​- Bio je toliko velik da mu je, iako je bio sklupčan na meni, dio repa još uvijek virio kroz prozor. Zgrabila sam ga, ali čak ni tada se nije činio pretjerano uplašenim. Samo se nekako zanjihao u mojoj ruci - opisala je.

"Carpet" pitoni uobičajena su vrsta zmije koja se nalazi u obalnim područjima Australije, a prvenstveno se hrane malim sisavcima, pticama i gušterima. Mogu narasti i do četiri metra u duljinu, a poznato je da ponekad napadaju i kućne ljubimce poput mačaka i pasa. Svoju smirenost u ovoj situaciji Bloor pripisuje odrastanju na selu, za razliku od supruga, kojeg je susret jako potresao.

​- Mislim da ako ste vi mirni, i oni su mirni - rekla je, dodajući da bi priča bila potpuno drugačija da je umjesto zmije naišla na žabu krastaču.

​- Ne mogu ih podnijeti, tjeraju me na povraćanje. Dakle, da je bila žaba krastača, to bi me stvarno prestrašilo - zaključila je Bloor.

