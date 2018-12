Specijalac razoružao napadača: Nakon pucnjave mu - zapjevao

Naoružani muškarac koji se deset sati nije želio predati to je učinio nakon što mu je jedan od pripadnika specijalne policije otpjevao božićnu pjesmu, objavile su lokalne vlasti.

Američki mediji prenose da je policija stigla na Božić na poziv članova obitelji koji su uočili da se Nathaniel Lewis iz okruga Chester u Pennsylvaniji počeo neobično ponašati.

Taj je 34-godišnji muškarac, nakon što se policija pojavila, počeo pucati na policiju, policijska vozila, druge kuće i druga vozila, pa je policija uzvratila vatrom.

During the 10-hour standoff, the #ChesterCounty DA posted on Facebook that he came to the scene and handed out #Christmas cookies to “cold and tired” SWAT members https://t.co/wW0pT2QJab pic.twitter.com/RrpYF6qgOW