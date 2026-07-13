SPEKTAKULARAN VIDEO Dupin se kod Zadra 'lopta' s plivačima

Ljeto u Dalmaciji često donosi nezaboravne prizore, no rijetko koji može nadmašiti onaj zabilježen u Maslenici, malom mjestu nedaleko od Zadra. Snimka koja se brzo proširila društvenim mrežama, a koju je objavio lokalni informativni portal 023.hr, prikazuje čaroban trenutak igre između dupina i skupine kupača.

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Dupin s nevjerojatnom lakoćom i preciznošću koristi svoju njušku kako bi ružičasto-bijelu loptu za plažu dobacio prema ljudima. Okupivši se u plićaku, kupači s oduševljenjem sudjeluju u ovoj neobičnoj "utakmici" i vraćaju loptu svom morskom suigraču.

Ova dirljiva interakcija izazvala je lavinu emotivnih reakcija na Instagramu. "Ovako treba izgledati svijet", zaključila je jedna korisnica, dok je druga istaknula jedinstvenost trenutka: "Koja čast za te ljude s loptom!". Duhoviti upit "Jel ostavio loptu ili je ponio sa sobom da se može zabavljati?" savršeno je dočarao simpatije koje je dupin probudio kod gledatelja.

Prizor iz Maslenice nije samo simpatičan, već je i podsjetnik na iznimnu inteligenciju ovih morskih sisavaca. Dupini, naime, imaju jedan od najvećih omjera mozga i tijela u životinjskom svijetu, a spadaju i u rijetku skupinu životinja koje su pokazale samosvijest, odnosno sposobnost prepoznavanja vlastitog odraza u ogledalu. Žive u složenim društvenim zajednicama, takozvanim jatima, i komuniciraju sustavom složenih zvižduka i klikova. Svaki dupin, primjerice, razvija jedinstveni "zvižduk potpis" koji funkcionira poput imena.

Njihova urođena znatiželja i zaigranost često ih dovode u blizinu ljudi, no takvi susreti nose i veliku odgovornost. Stručnjaci naglašavaju da su dupini u Jadranskom moru strogo zaštićena vrsta i da je ključno poštivati njihov prostor.