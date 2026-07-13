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NEVJEROJATAN PRIZOR

SPEKTAKULARAN VIDEO Dupin se kod Zadra 'lopta' s plivačima

Piše 24sata,
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SPEKTAKULARAN VIDEO Dupin se kod Zadra 'lopta' s plivačima
Foto: 023.hr
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Prizor iz Maslenice nije samo simpatičan, već je i podsjetnik na iznimnu inteligenciju ovih morskih sisavaca...

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Ljeto u Dalmaciji često donosi nezaboravne prizore, no rijetko koji može nadmašiti onaj zabilježen u Maslenici, malom mjestu nedaleko od Zadra. Snimka koja se brzo proširila društvenim mrežama, a koju je objavio lokalni informativni portal 023.hr, prikazuje čaroban trenutak igre između dupina i skupine kupača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dupin s nevjerojatnom lakoćom i preciznošću koristi svoju njušku kako bi ružičasto-bijelu loptu za plažu dobacio prema ljudima. Okupivši se u plićaku, kupači s oduševljenjem sudjeluju u ovoj neobičnoj "utakmici" i vraćaju loptu svom morskom suigraču. 

Ova dirljiva interakcija izazvala je lavinu emotivnih reakcija na Instagramu. "Ovako treba izgledati svijet", zaključila je jedna korisnica, dok je druga istaknula jedinstvenost trenutka: "Koja čast za te ljude s loptom!". Duhoviti upit "Jel ostavio loptu ili je ponio sa sobom da se može zabavljati?" savršeno je dočarao simpatije koje je dupin probudio kod gledatelja.

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Prizor iz Maslenice nije samo simpatičan, već je i podsjetnik na iznimnu inteligenciju ovih morskih sisavaca. Dupini, naime, imaju jedan od najvećih omjera mozga i tijela u životinjskom svijetu, a spadaju i u rijetku skupinu životinja koje su pokazale samosvijest, odnosno sposobnost prepoznavanja vlastitog odraza u ogledalu. Žive u složenim društvenim zajednicama, takozvanim jatima, i komuniciraju sustavom složenih zvižduka i klikova. Svaki dupin, primjerice, razvija jedinstveni "zvižduk potpis" koji funkcionira poput imena.

Njihova urođena znatiželja i zaigranost često ih dovode u blizinu ljudi, no takvi susreti nose i veliku odgovornost. Stručnjaci naglašavaju da su dupini u Jadranskom moru strogo zaštićena vrsta i da je ključno poštivati njihov prostor. 

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Komentari 1
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