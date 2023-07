Stan u centru Zagreba renta za 3000 €: Traže me 100 € za dan na moru, e ja naplaćujem zrak

Pohlepa i deranje gostiju. Isti apartman u 6. ili 9. mjesecu je 80 eura, a u 7. i 8. je 110 eura. Dajte mi objasnite jesu li u ta dva mjeseca poskupile voda, struja, zrak... Jel do temperature mora? Nije, to je vaša pohlepa i deranje gostiju, napisao je Zagrepčanin u Facebook grupi Apartmani Hrvatska.

Prije toga je objavio oglas da iznajmljuje stan u centru Zagreba za 3000 €.

- Stan je tri stanice do Trga, 1. kat, 80 kvadrata. Cijena je 3000 € plus režije - objavio je oglas.

Nakon što su ga napali u komentarima, editirao je oglas.

- Ne razumijem zašto me vi svi s mora napadate, u čemu je problem? Imam stan na vrhunskoj lokaciji, uređen, oko 800 metara do Trga bana Jelačića, recimo kao 1. red do mora. Ne mogu naplatiti more, ali mogu zrak. Stan je moderno uređen, ne s namještajem iz doba Tita. Ima klimu, balkon i orjentaciju sjever-jug, znači sunce cijeli dan. Zgrada ima tri kata. Tražio sam apartman za ženu i sebe, traže me po 100 eura na dan za more, sunce i zrak. Pa kaj je to bolje od mog stana? Nije, jer je moj stan uređen moderno i u glavnom gradu je gdje vaša djeca studiraju i hoće stan za 400 eura mjesečno. A ja moram platiti 100 eura dnevno kod vas. E, ne može - napisao je u oglasu.