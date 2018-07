Stavila prsten u Kinder jaje pa ga sakrila u vaginu, ali onda...

Žena koja je htjela zaprositi svog dečka i za to smislila "genijalan plan" završila je na hitnoj jer je taj isti plan pošao po zlu. Poštujući britansku tradiciju, po kojoj žene muškarce, mogu zaprositi svake 29. veljače, kupila je zaručnički prsten i stavila ga u Kinder jaje koje je sakrila u svoju vaginu.

Partneru je željela predložiti da stavi prst u njenu vaginu i pronađe iznenađenje. Ona bi potom kleknula na koljena i pitala ga "Želiš li se udati za mene?".

No, muškarac nije uspio izvaditi jaje jer ono se samo vrtjelo unutar vagine. Cijelo to vrijeme, odabranica mu nije htjela reći što je napravila i kakvo mu je to iznenađenje spremila, piše The Sun.

Nakon nekog vremena odlučili su otići na hitnu. Tamo ih je dočekao dr. Adam Kay koji je uspio izvaditi jaje porodnim kliještima. Ne znajući što je unutar jaja, Kay je paru dao rukavice kako bi ga otvorili. Kad je muškarac vidio da je unutra prsten, njegova djevojka ga je zaprosila i on je rekao "da".

Ovu nesvakidašnju priču iz Velike Britanije u svojoj knjizi objavio je dr. Kay u svojoj knjizi "This is going to hurt (Ovo će boljeti)". Čovjek koji je radio kao ginekolog i specijalist za porođaje opisao je u njoj najupečatljivije trenutke svoje karijere. Među njih svakako spada i ova priča s Kinder jajem na nevjerojatnom mjestu.