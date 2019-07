Stavio peraje pa plivao ulicom, romobilom jurila kroz poplavu

Život nije ozbiljan. Ne znaju to mnogi, a mnogi i plaćaju tzv. life coacheve da im to otkriju. No u Dubrovniku to očito nije slučaj.

Da se znaju nositi s teškim životnim situacijama, Dubrovčani i njihovi gosti pokazali za vrijeme poplave. Umjesto da se zabrinjavaju zbog njenih posljedica, odlučili su se našaliti nad svojom sudbinom.

Jedan je muškarac tako obuo peraje i zaplivao u ogromnoj količini vode koja se slijevala ulicama grada podno Srđa.

A centrom bisera Jadrana, ne mareći za poplavu, romobilom je jurila žena u najboljim godinama.

Oko nje su sijevale munje, kiša je neprestano padala, ali ona se nije obazirala. Ogrnuta samo jednokratnom kabanicom, romobilom je hitala u svom smjeru.

Za razliku od nje, mladić i djevojka, kako bi se zaštitili od nevremena, uzeli su suncobran i pod njime hodali Stradunom.