Svi psi imaju svoju priču, ali neki počinju na ulici i sanjaju o domu punom ljubavi. Jedan od njih je Kiko, malo štene s velikim srcem i još većom energijom
Štene Kiko je u potrazi za velikim srcem i dvorištem
Od prvog trenutka kada su ga ljudi pronašli, pokazivao je znatiželju i vedrinu koja se rijetko viđa kod tako mladih štenaca. Voli istraživati, trčati i igrati se sa svojom braćom i sestrama, a njegova radoznalost i razigranost čine ga pravim malim istraživačem svijeta oko sebe.
Bok, ljudi! Ja sam Kiko i imam veliku familiju. Ljudi su me pronašli na ulici, kao malo štene, s bratom i dvjema sekama. Imamo oko 2,5 mjeseca i po izgledu mogli bismo biti mješanci u tipu tornjaka i belgijskog ovčara.
To znači da bismo mogli prilično narasti. Zato tražim nekoga s velikim srcem i velikim dvorištem i bit ću najbolji obiteljski pas na svijetu.
Kontakt-broj: 099/735 6070, info@azildubrovnik.com
