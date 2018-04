Stipina rođendanska tradicija: Brk i trenirka su postojani...

Svake godine su me obično slikali za rođendan. Imam fotografije sa svih, a onda sam na svoj 50. rođendan došao na ideju da me sin fotografira malo drukčije. Na papiru sam napisao broj 50 i stavio ga ispred sebe. To je bio jubilarni rođendan, okrugli, pa sam ga htio nekako obilježiti na slici, prisjetio se Osječanin Stipan Miškić (71).

Slučajno se dogodilo da je tada na sebi imao trenirku.

- Stara je oko 25 godina. Ne znam više od koga sam je i kojom prilikom dobio, vjerojatno mi ju je supruga kupila. To čak nije ni neka markirana trenirka, s imenom, nego neka ‘ŽNJ’ marka - kaže nam Stipan, koji je potom i idući rođendan odlučio obilježiti na isti način. Odjenuo je i istu trenirku. Ima je i danas i zapravo nema rođendanske fotografije bez te trenirke.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL

Brkovi su uvijek tu

- Trenirka je izdržala toliko zato što mi stoji u ormaru samo za to slikanje. Ne nosim je niti jedan drugi dan osim za rođendan. To nam je sad postao obiteljski zakon, tradicija. Sin Hrvoje mora doći baš taj dan, na moj rođendan, ne sutradan ili neki drugi dan, jer fotoaparat ima zabilježen datum na slici. Inače bi to bilo varanje. Nakon što me svakog 12. travnja snimi, odnesem film izraditi u Filmoteku u Osijeku, jer jedino još tamo razvijaju fotografske filmove, i onda te fotografije spremim u albume, kojih imam puno - priča nam Stipan dodajući kako voli nove tehnologije, posebice zato što može s kćeri, koja je u Austriji, razgovarati videovezom preko interneta, ali kad je riječ o fotografijama, svoj 25 godina stari fotoaparat Samsung, s filmom za razvijanje, ne bi dao ni za što.

- Kad pogledam te fotografije, pomislim: ‘Bože dragi, kako se čovjek mijenja s godinama’, ali primjećujem kako sam ove godine mlađi nego lani - kaže nam Stipan kroz smijeh dodajući da se boja kose mijenja, a dlaka je sve manje iz godine u godinu.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL

- Brkove imam posljednjih 55 godina. Nekad su duži, nekad kraći, ali uvijek tu. Kosu nisam izgubio nego se sada samo tako češljam. Na slikama malo osciliram i u kilaži, ali ne znatno. Ne smijem se udebljati jer neću stati u trenirku - rekao nam je Stipan vodeći nas na svoj balkon u dvorištu zgrade, koji već godinama krase identične biljke, cvjetni kalići i ruinirani zid zgrade u pozadini.

- Svaki put kad objavim novu rođendansku fotografiju, prijatelji mi kažu da je to baš jedinstvena fora i pitaju me kako sam se toga sjetio. Svima je najbolje to što sam uvijek u istoj trenirci, na istom balkonu, s istim brkovima. Tko god to vidi, svima se sviđa. Žena me u početku pitala: ‘Pa kako ti se da svake godine o tome voditi računa?’. Pa da mi se. Još desetak i onda više neću - kaže Stipan, koji je radni vijek proveo kao diplomirani agronom i oduvijek se volio šaliti i praviti kojekakve smicalice.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sin je odustao

Na slično je fotografiranje pokušao nagovoriti i sina, ali on nije bio dosljedan. Uspjeli su napraviti pet ili šest takvih rođendanskih fotografija i odustao je.

- Na svoje rođendane ne mora doći ako ne želi, ali na moje mora - zaključio je Miškić.