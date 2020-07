Stiže nam toplinski val: Ima li negdje organiziranog dočeka?

Gotovo posvuda postoji opasnost od toplinskog vala, no zašto bi nas ta vijest nešto posebno iznenađivala? Tražili smo ljeto, evo nam ga, makar bilo prokleto!

<p>Hrvatska je već treći dan u toplinskom valu i to vam može, ako već nije, donijeti tegobe za glavu.</p><p>Za posljednji dan mjeseca srpnja najviša će temperatura u zemlji biti 34 stupnja. Ljeto je doista poprimilo svoj tipični oblik, iako mu sedmi mjesec uopće nije bio nalik.</p><p>Do ponedjeljka će u većini zemlje biti vruće i sparno pa se izlazak na sunce tijekom sutrašnjeg dana karakterizira kao ponašanje nepopularno.</p><p>U mnogim krajevima zbog toplinskog vala postoji opasnost za zdravlje, spasit ćete se ako u hladu s još hladnijim pićencima organizirate slavlje.</p><p>U petak će na istoku Hrvatske biti nestabilno pa će ponegdje biti i pljuska s grmljavinom, uz sunčano vrijeme silno. I za Istru i gorje stoje upozorenja za pljusak s grmljavinom, javljamo vam, da ne bi prerano krenuli u potragu borovom hladovinom.</p><h2>Već treća topla noć u nizu rijetkost je i zahtjeva podrobniju analizu</h2><p>I u središnjoj Hrvatskoj bit će iznadprosječno vruće, ali ono što je rijetkost je to što već treću toplu noć u nizu sparina u glavu tuče.</p><p>Za zdravlje moguće opasna iznadprosječna toplina nastavit će se i u Dalmaciji, vjerujte ovoj informaciji! Temperatura mora od 23 do 25 stupnjeva, a ponegdje i više od navedenih brojeva.</p><p>Čuvajte glavu, a sada vam signaliziram odjavu!</p>