Stotine boca whiskeyja rasulo se po cesti u sudaru kamiona

Dva kamiona sudarila su se na autocesti u američkoj saveznoj državi Arkansas. U sudaru nasreću nitko nije ozlijeđen, ali mnogi ljubitelji viskija su plakali nakon ovog. Naime, u sudaru su se po cesti rasule i razbile stotine bočica viskija. Kako je na cesti bilo puno stakla, cesta je morala biti zatvorena. Vjerojatno djelomično i zbog alkoholnog isparavanja.

