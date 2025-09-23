Obavijesti

Galerija

Komentari 18
FOTOGALERIJA

Svi pričaju o ovim detaljima Kirkove udovice: Krv oko vrata, značenje prstenja i geste rukom

Deseci tisuća Amerikanaca okupili su se 21. rujna na stadionu State Farm u Arizoni kako bi odali počast Charlieju Kirku, konzervativnom aktivistu i osnivaču organizacije Turning Point USA, koji je ubijen 10. rujna
Memorial service for slain conservative commentator Charlie Kirk, in Glendale
Komemoracija, koja je okupila politički vrh predvođen predsjednikom Donaldom Trumpom, pretvorila se u događaj nabijen emocijama, domoljubljem i vjerom. | Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
Komentari 18

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025