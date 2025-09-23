FOTOGALERIJA
Svi pričaju o ovim detaljima Kirkove udovice: Krv oko vrata, značenje prstenja i geste rukom
Deseci tisuća Amerikanaca okupili su se 21. rujna na stadionu State Farm u Arizoni kako bi odali počast Charlieju Kirku, konzervativnom aktivistu i osnivaču organizacije Turning Point USA, koji je ubijen 10. rujna
Komemoracija, koja je okupila politički vrh predvođen predsjednikom Donaldom Trumpom, pretvorila se u događaj nabijen emocijama, domoljubljem i vjerom.
| Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
Ipak, u središtu pozornosti našla se Kirkova udovica, Erika Kirk, čiji su istupi, modni detalji i geste pokrenuli lavinu rasprava i teorija na društvenim mrežama.
| Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
Zasjenila je na trenutke i sam povod okupljanja.
Prije nego što su simboli postali glavna tema, Erika Kirk, majka dvoje djece koja se udala za Charlieja u svibnju 2021., stala je pred prepuni stadion i održala govor koji je mnoge ostavio bez daha.
Slomljenog srca podijelila je s okupljenima da utjehu pronalazi u činjenici da je njezin suprug napustio ovaj svijet bez žaljenja.
U trenutku koji je izazvao ovacije, javno je oprostila 22-godišnjem Tyleru Robinsonu, čovjeku optuženom za ubojstvo njezina supruga na kampusu u Utahu.
"Tom čovjeku, tom mladiću, opraštam", izjavila je. "Opraštam mu jer je to ono što je Krist učinio i ono što bi Charlie učinio. Moj suprug, on je želio spasiti mladiće, baš poput onoga koji mu je oduzeo život."
Njezin čin oprosta odjeknuo je kao snažna poruka u areni ispunjenoj tugom i bijesom. Ubrzo nakon tragičnog događaja, Erika je jednoglasno izabrana za novu izvršnu direktoricu i predsjednicu odbora Turning Point USA, u skladu s, kako je navedeno, izraženom željom samog Charlieja Kirka da ga ona naslijedi u slučaju smrti.
Jedan od najpotresnijih detalja koji je Erika podijelila s javnošću jest onaj o privjesku koji sada ne skida s vrata. Riječ je o medaljonu svetog Mihovila, koji je Charlie nosio u trenutku napada. Prema njezinim riječima, medicinsko osoblje strgnulo je privjesak s njegovog vrata na mjestu događaja, a na njemu su ostali tragovi njegove krvi.
Erika sada nosi taj isti privjesak blizu srca, kao opipljivi podsjetnik na posljednje trenutke svog supruga. Sveti Mihovil u kršćanskoj tradiciji simbolizira zaštitnika i anđela ratnika, a nošenje medaljona predstavlja simbol duhovne zaštite i hrabrosti.
Za Eriku, ovaj predmet sada ima dvostruko značenje: on je simbol vjere i utjehe, ali i trajni, bolni podsjetnik na traumu koju je njezina obitelj proživjela. Odluka da ga nosi postala je moćan javni simbol njezine osobne tuge i žalovanja.
Najviše pažnje i kontroverzi izazvao je trenutak na samom kraju komemoracije. Nakon što je predsjednik Trump održao govor u kojem je Kirka nazvao "mučenikom za američku slobodu", pozvao je Eriku natrag na pozornicu i zagrlio je.
U tom trenutku, dok je stajala uz Trumpa, Erika je podigla ruku prema nebu i napravila specifičnu gestu: ispružila je palac, kažiprst i mali prst, dok je srednji prst i prstenjak savila prema dlanu.
Društvene mreže su eksplodirale. Mnogi su gestu odmah protumačili kao sotonistički simbol "đavoljih rogova". "Žao mi je, volim Trumpa i Charlieja Kirka, ali zašto je Erika čekala da stane uz najpoznatijeg čovjeka na svijetu, pred cijelim svijetom, u najvažnijem trenutku svog života, da bi podigla gestu đavoljih rogova?" pitao se jedan korisnik na platformi X.
Drugi su dodavali kako "nijedan kršćanin nikada ne bi koristio tu gestu" i da se radi o "kodiranoj poruci".
Međutim, ubrzo je stiglo objašnjenje koje je unijelo razum u raspravu. Brojni poznavatelji američkog znakovnog jezika (ASL) istaknuli su da je Erikina gesta zapravo znak za "Volim te" (I Love You). Ključna razlika je u palcu - kod znaka "đavoljih rogova" ili "rock on" geste, palac je savijen preko ostalih prstiju.
Kod ASL znaka za "Volim te", palac je ispružen, baš kao što je to učinila Erika. "To je znakovni jezik za ljubav. Provjerite", pisali su njezini branitelji, osuđujući bujicu mržnje i neznanja. Unatoč jasnom objašnjenju, rasprava je nastavila tinjati, pokazujući koliko brzo simboli mogu biti pogrešno protumačeni u današnjem polariziranom svijetu.
Najviše prašine podigao je veliki zlatni prsten s istaknutim slovom "G" koji je Erika Kirk nosila na srednjem prstu. Fotografije i videozapisi na kojima se prsten jasno vidi brzo su se proširili društvenom mrežom X, gdje su korisnici počeli razvijati teorije o njegovoj povezanosti sa slobodnim zidarima, poznatijima kao masoni.
S druge strane, ponuđena su i mnogo jednostavnija objašnjenja. Mnogi su istaknuli Erikina duboka vjerska uvjerenja, sugerirajući da "G" jednostavno znači "God" (Bog). "Možda 'G' znači Bog... Imam prsten s inicijalom G, a nisam mason", komentirao je jedan korisnik. Druga popularna i vjerojatna teorija jest da je prsten posvećen njezinoj i Charliejevoj kćeri, čije je ime Gigi. Ta osobna veza čini se mnogo izglednijom od kompleksnih teorija zavjere za koje ne postoji nikakav konkretan dokaz.
Obitelj je odabrala ne otkrivati imena ili lica svoje djece u javnosti, čuvajući njihovu privatnost. Pretpostavlja se da je prsten "M" početno slovo imena sina.
