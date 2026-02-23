Svijet odahnuo: Malog Puncha končano zagrlio drugi majmun

Mladunče makakija po imenu Punch-kun, koje je nakon dolaska u skupinu ostalo bez podrške i majčine brige, napokon je doživjelo preokret. U zoološkom vrtu Ichikawa City u Japanu snimljena je scena u kojoj ga odrasli majmun Onsing privlači u snažan zagrljaj, a prizor se munjevito proširio internetom.

Sedmomjesečni Punch ranije je izazvao suosjećanje javnosti kada su objavljene snimke na kojima utjehu traži uz veliku plišanu igračku orangutana. Igračku mu je dao jedan od zaposlenika kako bi mu pomogla u jačanju mišića, ali i poslužila kao svojevrsna zamjena za majku koja ga je napustila.

- Nakon što je danima bio odbacivan, majmunčić Punch konačno je osjetio utjehu i ljubav. Danas je odrasli majmun Onsing privukao malenog Puncha u čvrst, duboko umirujući zagrljaj - stoji u opisu videa objavljenog na društvenoj mreži X.

Na drugoj snimci vidi se kako Onsing pažljivo timari mladunče. Kod primata je timarenje važan dio društvenog života kroz njega grade povjerenje, učvršćuju odnose i potvrđuju hijerarhiju unutar skupine.

Početak za Puncha nije bio nimalo lak. Kada su ga čuvari uveli među ostale makakije, njegovi pokušaji približavanja završavali su ignoriranjem ili grubim reakcijama. Jedan od takvih trenutaka detaljno je opisao i zoološki vrt u službenom priopćenju.

- Kada je Punch prišao drugom mladuncu iz skupine kako bi uspostavio kontakt, ono ga je izbjeglo. Punch je tada sjeo, očito odustavši od komunikacije, nakon čega ga je odrasli majmun ukorio i odvukao - naveli su iz zoološkog vrta.

Objasnili su i pozadinu tog događaja: 'Odrasli majmun koji je odvukao Puncha vjerojatno je majka mladunca s kojim je pokušao komunicirati. Vjerojatno je osjetila da je Punch uznemirio njezino mladunče pa se i sama uzrujala, kao da mu je poručila: 'ne budi zločest'.'

Iz vrta ističu kako su ga i drugi odrasli majmuni ranije korili, što je dio procesa učenja i prilagodbe unutar zajednice.

Dirljivi prizori izazvali su brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Jedan komentator je priznao: 'Nisam mislio da ću plakati zbog toga što su majmunčića prihvatili drugi majmuni, ali eto.'

Nakon dana provedenih na rubu skupine, čini se da je mali Punch napokon pronašao svoje mjesto među ostalim makakijima.