'Svoj BMW parkiram gdje hoću. Platim kaznu i uštedim vrijeme'

Luke Desmaris (27) koji živi u Londonu redovito objavljuje videa na svoj Tik Tok, a sad je izazvao lavinu reakcija jer ne mari za kazne za parkiranja u centralnom Londonu.

Naime, vlasnik BMW-a M4 objavio je video na kojem pokazuje kako je svog metalnog ljubimca parkirao gdje ne bi smio te je komentirao kako ljudi bez novca to vide kao kaznu za parkiranje, a on VIP mjesto za parkiranje.

Samo prošle godine, je platio kazne preko 60 tisuća kuna, no one mu ne predstavljaju problem jer mjesečno zarađuje oko 857 tisuća kuna, piše The Sun.

Parking u centralnom Londonu mnogima predstavlja problem, no Desmaris je našao rješenje pa parkira na mjesta koja nisu predviđena za parkiranje automobila.

- Pazim da nikog ne blokiram i napravim nešto loše. Radije ću uštedjeti vrijeme i nepropisno parkirati nego kružiti ulicama i tražiti parking - komentirao je mlađahan vlasnik BMW-a M4 na svom profilu.

- To znači da mogu brže otići kući da se vratim svom poslu. To je moja logika iza toga - objasnio je Desmaris.