Swingeri objasnili tajni jezik emotikona koji koriste: 'Svi ih stavljaju, nisu svjesni značenja'

Swingerski par podijelio je vodič za razumijevanje "X-rated" emojija koji se često povezuju s njihovim životnim stilom, otkrivajući da simboli poput jednoroga, bika ili zmaja imaju skriveno značenje.

Svatko tko provodi vrijeme na internetu vjerojatno je svjestan da su brojni emojiji razvili dvostruko značenje. Većina nas više ne može gledati breskve, patlidžane ili kapljice na isti način. No, kako prenosi LADbible, emojiji sa skrivenim porukama nisu rezervirani samo za seksualne aluzije; koriste se i za označavanje droga ili specifičnih supkultura. I svijet swingera ima svoje tajne kodove, a najpoznatiji je simbol obrnutog ananasa. Ipak, nije sve u egzotičnom voću: postoje i drugi, manje poznati simboli.

Kreatori sadržaja Bella i Jase izgradili su zajednicu na internetu objavljujući videe u kojima "pokušavaju normalizirati alternativne veze" na svom profilu @4OURPLAY. U jednom od svojih videa, par je detaljno objasnio značenja emojija koji se često koriste unutar swinger zajednice kako bi se diskretno komunicirale želje i interesi.

Jednorog: Više od mitskog bića

Iako je nekada bio isključivo fantazijska životinja iz bajki, jednorog je u modernom svijetu dobio potpuno novo značenje.

"Ovaj emoji označava slobodnu žensku osobu koja traži par", objasnila je Bella, dodajući da je 'jednorog' (eng. unicorn) obično biseksualna žena. Pojam se i ranije pojavljivao u poliamornim krugovima, gdje se 'jednorog' opisuje kao treća osoba koja se pridružuje paru, ali "ne ugrožava njihovu primarnu vezu".

Bik: Simbol za solo muškarce

Slično jednorogu, emoji bika koriste muškarci koji su sami, ali žele sudjelovati u swinger životnom stilu.

"To je samac koji se želi igrati s parovima", kratko je pojasnila Bella. Drugi kreator sadržaja, @TheImpulsiveDuo, također se osvrnuo na ovaj simbol, navodeći da muškarac koji sebe opisuje kao 'bika' (eng. bull) obično je "heteroseksualni muškarac", često "dobro obdaren", koji se želi uključiti u igru s parom, najčešće kako bi ispunio fantaziju poznatu kao 'hot wife'.

Zmaj: Neočekivani sudionik

Čak su se i zmajevi našli upleteni u svijet alternativnih veza. Bella objašnjava da se ovaj emoji obično odnosi na biseksualnog muškarca koji je zainteresiran za swinger životni stil i u potrazi je za parovima s kojima bi se povezao.

Lanci: Jasan znak za fetiše

Za razliku od životinjskih emojija, značenje ovog simbola nije teško odgonetnuti. Bella dodaje da lanci često simboliziraju želju osobe da istraži različite fetiše (kinkove) unutar svojih swinger iskustava.