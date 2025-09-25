Obavijesti

Viral

Komentari 4
NIJE SAMO ANANAS...

Swingeri objasnili tajni jezik emotikona koji koriste: 'Svi ih stavljaju, nisu svjesni značenja'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Swingeri objasnili tajni jezik emotikona koji koriste: 'Svi ih stavljaju, nisu svjesni značenja'
Foto: canva ilustracija

Par je detaljno objasnio značenja emojija koji se često koriste unutar swinger zajednice kako bi se diskretno komunicirale želje i interesi...

Swingerski par podijelio je vodič za razumijevanje "X-rated" emojija koji se često povezuju s njihovim životnim stilom, otkrivajući da simboli poput jednoroga, bika ili zmaja imaju skriveno značenje.

Svatko tko provodi vrijeme na internetu vjerojatno je svjestan da su brojni emojiji razvili dvostruko značenje. Većina nas više ne može gledati breskve, patlidžane ili kapljice na isti način. No, kako prenosi LADbible, emojiji sa skrivenim porukama nisu rezervirani samo za seksualne aluzije; koriste se i za označavanje droga ili specifičnih supkultura. I svijet swingera ima svoje tajne kodove, a najpoznatiji je simbol obrnutog ananasa. Ipak, nije sve u egzotičnom voću: postoje i drugi, manje poznati simboli.

NISU SAMO ANANASI... Tajna crnog prstena: Što znači kada ga se nosi na desnoj ruci?
Tajna crnog prstena: Što znači kada ga se nosi na desnoj ruci?

Kreatori sadržaja Bella i Jase izgradili su zajednicu na internetu objavljujući videe u kojima "pokušavaju normalizirati alternativne veze" na svom profilu @4OURPLAY. U jednom od svojih videa, par je detaljno objasnio značenja emojija koji se često koriste unutar swinger zajednice kako bi se diskretno komunicirale želje i interesi.

Jednorog: Više od mitskog bića

Iako je nekada bio isključivo fantazijska životinja iz bajki, jednorog je u modernom svijetu dobio potpuno novo značenje.

"Ovaj emoji označava slobodnu žensku osobu koja traži par", objasnila je Bella, dodajući da je 'jednorog' (eng. unicorn) obično biseksualna žena. Pojam se i ranije pojavljivao u poliamornim krugovima, gdje se 'jednorog' opisuje kao treća osoba koja se pridružuje paru, ali "ne ugrožava njihovu primarnu vezu".

Bik: Simbol za solo muškarce

Slično jednorogu, emoji bika koriste muškarci koji su sami, ali žele sudjelovati u swinger životnom stilu.

"To je samac koji se želi igrati s parovima", kratko je pojasnila Bella. Drugi kreator sadržaja, @TheImpulsiveDuo, također se osvrnuo na ovaj simbol, navodeći da muškarac koji sebe opisuje kao 'bika' (eng. bull) obično je "heteroseksualni muškarac", često "dobro obdaren", koji se želi uključiti u igru s parom, najčešće kako bi ispunio fantaziju poznatu kao 'hot wife'.

Zmaj: Neočekivani sudionik

Čak su se i zmajevi našli upleteni u svijet alternativnih veza. Bella objašnjava da se ovaj emoji obično odnosi na biseksualnog muškarca koji je zainteresiran za swinger životni stil i u potrazi je za parovima s kojima bi se povezao.

Lanci: Jasan znak za fetiše

Za razliku od životinjskih emojija, značenje ovog simbola nije teško odgonetnuti. Bella dodaje da lanci često simboliziraju želju osobe da istraži različite fetiše (kinkove) unutar svojih swinger iskustava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Vraća li se to najbujnija dama Instagrama? Demi Rose dijeli poeziju, pratitelji čekaju...
BRITANSKA INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Vraća li se to najbujnija dama Instagrama? Demi Rose dijeli poeziju, pratitelji čekaju...

Na Instagramu, na kojem je u kratkom roku prikupila gotovo 20 milijuna pratitelja, nema je godinama. Nema novih fotki, a prije bi gotovo svakodnevno objavljivala golišave fotografije s nekih luksuznih destinacija. Ali čini se da je Instagram apsistenciji bujne Demi Rose došao kraj. Na svojem profilu objavila je kratku pjesmu i potpisala pjesnika Christophera: "Nitko ne posjeduje vodu. Nitko ne posjeduje zemlju. Nitko ne posjeduje oceane. Nitko ne posjeduje pijesak. To nam daruje naša Majka. Naš planet daje besplatno. Samo rukama pohlepnih, Zemlja traži naknadu.", objavila je Rose. Njezini fanovi pitaju se hoće li ih uskoro i razveseliti nekom fotkom ili će nastaviti s poezijom, ekologijom...
Objava zaruka influencerice je viralna, popljuvali prsten: Je li mogao naći još manji dijamant?
ZLOBNI KOMENTARI

Objava zaruka influencerice je viralna, popljuvali prsten: Je li mogao naći još manji dijamant?

Jedan od komentara bio je posebno grub: 'Zar si nije mogao priuštiti pošten prsten... izgleda kao jeftini dječji prstenčić'
FOTO Za ovih 17 kvadrata u Hrvatskoj traže 166.000 eura! 'Podno grijanje, rustikalno...'
ISPLATI LI SE?

FOTO Za ovih 17 kvadrata u Hrvatskoj traže 166.000 eura! 'Podno grijanje, rustikalno...'

U posljednjih nekoliko godina, Rovinj se etablirao kao jedno od najpoželjnijih odredišta na hrvatskoj obali, a tržište nekretnina u ovom šarmantnom gradu doživljava pravu eksploziju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025