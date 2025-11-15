Obavijesti

Viral

Komentari 1
CRNA RUPA

Tajanstveni crni prsten iznad Disneylanda šokirao je vozače

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tajanstveni crni prsten iznad Disneylanda šokirao je vozače
Foto: Screenshot/youTube

Prsten koji izgleda kao 'crna rupa' ili nešto izvanzemaljski šokirao je vozače koji su se u četvrtak ujutro vozili u Kaliforniji, no iz parka su ubrzo pojasnili o čemu se radilo

Vozače koji su se u četvrtak ujutro vozili pokraj Disneylanda u Anaheimu u Kaliforniji iznenadio je neobičan prizor: veliki crni prsten dima lebio je iznad parka oko 6:30 sati. Fotografiju neobičnog fenomena snimila je Lori Nayahalski, koja je prizor opisala kao „nešto što se nije raspršivalo, niti je izgledalo poput jata ptica“.

- Stvarni Matrix ili samo dobro isplanirana podvala… ne znam, ali bilo je upečatljivo - rekla je za KTLA-u.

Nedugo zatim oglasili su se i iz Disneylanda, potvrdivši da je riječ o bezopasnoj pojavi nastaloj tijekom rutinskog testiranja pirotehničke opreme prije otvaranja parka. Prstenasti oblak nastao je od efekata koji se koriste u večernjim spektaklima, uključujući popularne predstave „World of Color“ u Disney California Adventure parku i „Fantasmic!“ u Disneyland Parku.

Oba programa kombiniraju pirotehniku, svjetlosne efekte, glazbu i vodene projekcije, a testiranja se povremeno provode u rano jutro kako bi sve bilo spremno za posjetitelje.

A ovo nije prvi put da su snimili sličan prsten iznad Disneylanda

U sklopu predstojećih blagdanskih programa, koji počinju 14. studenoga, Disneyland uvodi niz sezonskih atrakcija i uređenja. Zimska transformacija parka trajat će do 7. siječnja 2026.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovaj stan u Zagrebu ima 33 kvadrata, a prodaju ga za 350.000 eura! Ovo je lokacija
JE LI CIJENA U REDU?

FOTO Ovaj stan u Zagrebu ima 33 kvadrata, a prodaju ga za 350.000 eura! Ovo je lokacija

Zagreb posljednjih godina proživljava pravu nekretninsku groznicu: cijene stanova rastu brže nego što se uspijevaju sagraditi novi kvadrati, a posebno su na meti maleni, kompaktni stanovi koji su nekad bili pristupačan izbor za mlade, samce ili studente...
FOTO Mračna strana ovih 'živih' Barbika! Infekcije im 'jedu' kožu i misteriozno umiru. Evo zašto
PLASTIK FANTASTIK

FOTO Mračna strana ovih 'živih' Barbika! Infekcije im 'jedu' kožu i misteriozno umiru. Evo zašto

Milijuni ljudi diljem svijeta isprobali su čari estetske kirurgije, bilo da se radi o botoksu ili filerima za usne. Međutim, sve je veći broj onih koji u svojoj potrazi za savršenstvom pribjegavaju opasnim i ekstremnim metodama...
Zagrepčanin (27) 'postao lord' u Škotskoj: Evo kako je to uspio
INTERNET TITULE

Zagrepčanin (27) 'postao lord' u Škotskoj: Evo kako je to uspio

Da, moguće je na internetu “postati lord ili lady” u par klikova. Naš sugovornik iz Zagreba objasnio nam kako je kupio certifikat i što dobijete za svoj novac. Provjerili smo i što kažu škotske institucije: evo o čemu je riječ.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025