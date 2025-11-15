Tajanstveni crni prsten iznad Disneylanda šokirao je vozače

Vozače koji su se u četvrtak ujutro vozili pokraj Disneylanda u Anaheimu u Kaliforniji iznenadio je neobičan prizor: veliki crni prsten dima lebio je iznad parka oko 6:30 sati. Fotografiju neobičnog fenomena snimila je Lori Nayahalski, koja je prizor opisala kao „nešto što se nije raspršivalo, niti je izgledalo poput jata ptica“.

- Stvarni Matrix ili samo dobro isplanirana podvala… ne znam, ali bilo je upečatljivo - rekla je za KTLA-u.

Nedugo zatim oglasili su se i iz Disneylanda, potvrdivši da je riječ o bezopasnoj pojavi nastaloj tijekom rutinskog testiranja pirotehničke opreme prije otvaranja parka. Prstenasti oblak nastao je od efekata koji se koriste u večernjim spektaklima, uključujući popularne predstave „World of Color“ u Disney California Adventure parku i „Fantasmic!“ u Disneyland Parku.

Oba programa kombiniraju pirotehniku, svjetlosne efekte, glazbu i vodene projekcije, a testiranja se povremeno provode u rano jutro kako bi sve bilo spremno za posjetitelje.

A ovo nije prvi put da su snimili sličan prsten iznad Disneylanda

U sklopu predstojećih blagdanskih programa, koji počinju 14. studenoga, Disneyland uvodi niz sezonskih atrakcija i uređenja. Zimska transformacija parka trajat će do 7. siječnja 2026.