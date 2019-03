Tijekom prosvjeda policajci su napali sami sebe suzavcem

Bugari su izišli prosvjedovati na ulice Sofije protiv aktualne vlasti i pokušali se probiti do zgrade parlamenta, što je policija krenula spriječiti pa postala predmet ruganja na internetu.

Pokušali su suzavcem otjerati prosvjednike, ali im se zbog vjetra vratio u lice. Tako su zapravo napali sami sebe. Suzavac s lica su pokušali isprati vodom.

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG