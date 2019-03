To je novi izazov na internetu: Kriške sire bacaju - djeci u lice

Internetom je kroz godine kružilo brdo čudnih izazova. Od Harlem Shakea, Ice Bucketa, In My Feelings izazova gdje su ljudi izlazili iz automobila i dok je auto išao, oni bi plesali pored njih... I puno puta su takvi viralni izazovi imali smiješne završetke, gafove i čudne reakcije.

Novi izazov koji kruži Twitterom je i Cheese Challenge u kojem roditelji ili starija djeca bacaju bebama kriške sira u lice i snimaju to. Ljudi sir bacaju u lice i svojim ljubimcima, kao što su psi i mačke, a jedna je majka svom starijem sinu u lice bacila cheesburger.

Neke bebe se na to rasplaču, druge uzmu krišku sira i pojedu, a neke jednostavno ostanu zbunjene.

Throwing cheese at your kids causes no long term mental health issues...as yet! 👌🏻 #cheesechallenge pic.twitter.com/v9yG5WdOVa

Here is one of my baby really not enjoying this new cheese challenge thing. I regret ever deciding to be a part of it. pic.twitter.com/ZDGSOAIv0Q