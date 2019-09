Troopanje u Osijeku: E moj crni Vaderu, djeca te se više ne boje

Zamislite da šetate gradom i odjednom vas zaskoči Darth Vader ili sjedite mirno u tramvaju, a pored vas sjedne Stormtrooper. Upravo je to dočekalo osječane u subotu. Na tradicionalnom troopanju se pojavilo 20-ak ljudi u kostimima Ratova zvijezda iz cijele Hrvatske i izvan nje te su oduševili građane, a pogotovo najmlađe obožavatelje Star Wars filmova.

Troopanje se u Osijeku izvodi protekle četiri godine u sklopu Star Wars tjedna te okuplja obožavatelje ove franšize. Tako su građani Osijeka i ove subote mogli vidjeti kostime i filmske replike iz Rovinja, Belog Manastira, Osijeka, Novog Sada, Zagreba i Rijeke. Unutar tih kostima nalaze se dobrovoljci koji funkcioniraju potpuno neprofitno pa si tako čak i put do Osijeka i kostime plaćaju i izrađuju sami.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Kada vidite koliko ljudi budu oduševljeni kada pred sobom vide lika kojeg su navikli vidjeti samo na velikom platnu i imaju se priliku fotografirati s njim te oduševljenje u očima djece, to je nešto što ti nitko ne može platiti - pojasnio je Tihomir Taborski (36), pokretač GISKO Star Wars tjedna u sklopu kojega se ova šetnja organizira.

Objasnio je i što ga je dovelo do toga da pokrene ovaj, u Osijeku, već poznati događaj.

- Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku već je ranije imala svoj projekt pod nazivom Harry Potter tjedan i ta se manifestacija pokazala uspješnom te su htjeli ići dalje s još jednom popularnom franšizom. Kako sam ja kroz svojih 10 godina rada u školi često surađivao s knjižnicom, oni su znali za moju zaluđenost Star Warsima tako da smo se dogovorili da ću ja biti taj koji će pokrenuti Star Wars tjedan - rekao je.

Objasnio je i kako u početku nije znao kako će to izvesti no uvelike mu je pomoglo to što je uz sebe imao kolegu Sandra Ambrinca te činjenica kako su obojica profesori u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna te su tako mogli uključiti zainteresirane učenike i njihove mentore u izradu dekoracija prostora i izložbenih primjeraka. Sljedeći izazov s kojim su se susreli bio je naći ljude koji posjeduju Star Wars kostime, a ovdje su im pomogle društvene mreže preko kojih su uspjeli pronaći zainteresirane obožavatelje te to što je Tihomir bio član udruge Star Wars Hrvatska koji su imali volje pomoći u realizaciji ovoga projekta koji se nakon četiri godine bliži kraju.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Mogli bi reći kako smo bili u pravo vrijeme na pravom mjestu i s pravim ljudima. Možda nas je i sreća poslužila jer ,kako kažu, sreća prati hrabre i malo lude - objašnjava kroz smijeh.

Još jedan veliki obožavatelj iz ove Star Wars ekipe je Domagoj Prus (31) koji je u svoj najskuplji kostim kroz vrijeme uložio oko 5000 eura.

- Kostimi su mi se oduvijek sviđali te sam htio podići ovu ekipu na jednu višu razinu - objašnjava Domagoj. Njegova kolekcija trenutno sadrži šest kostima uključujući najskupljeg Darth Vadera i Sandtroopera kojima se djeca često naviše vesele.

- Kada sam kao dijete pogledao Ratove Zvijezda uvijek me više privlačila priča tamne strane i maska Darth Vadera koja opako izgleda - rekao je Domagoj zašto bira Vaderov kostim za projekte u koje se ova grupa uključuje.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Većinu Domagojevih kostima izradio je Aleksandar Murati (46) koji je zbog ove šetnje doputovao iz Rovinja.

- Prije desetak godina počeo sam se baviti izrađivanjem kostima. Uvijek sam gledao mnogo filmova te se može reći kako je ta izrada kostima ostvarenje mojih dječačkih snova - kaže Aleksandar.

Aleksandar tako ima svoju radionicu koju naziva svojim "kreativnim neredom" u kojoj izrađuje kostime i u kojoj se rađaju sve ideje za nove kostime. U početku, kada se tek učio izrađivati kostime objasnio je kako ih je izrađivao koristeći raznovrsne materijale koji se mogu naći svuda oko nas. Ne ograničava se samo na izradu Star Wars kostima jer je njegov najdugotrajniji projekt bio kostim Predatora čija je izrada trajala i preko godinu dana. Jedan od najdražih materijala za izradu kostima mu je plastika, no za njihovu je izradu koristio i metal, drvo i spužvu kao samo neke od materijala te ih sve oslikava kako bi izgledali kao što vjernije filmske replike.

Iako mu je izrada kostima tek hobi, shvatio je kako to može biti i poslovna prilika.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Ljudi znaju od mene naručivati kostime jer sve koje izrađujem, izrađujem po narudžbi, to jest, dimenzijama nečijeg tijela. To mi je izazov, ali što je meni neki kostim veći izazov, to ću se ja više unijeti u njega i uživati u procesu izrade - rekao je Aleksandar koji je kostim izrađivao i za naručitelje iz SAD-a.

Ovom je šetnjom završio četvrti i zadnji Star Wars tjedan te je Tihomir za kraj istaknuo kako osjeća veliki gušt i ponos, ne samo na sebe jer je uspio u svome naumu, nego u činjenici kako je ta ideja okupila jedan tim fantastičnih ljudi koji se prije nisu poznavali, a žive u istom gradu, ljubitelji su iste franšize, a mislili su da su sami.