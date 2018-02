Turistički došla u Amsterdam i srela ga - on je bio beskućnik...

Emmy Abrahamson (41) je spisateljica iz Švedske. Godine 2006. je bila na odmoru u Amsterdamu. Sjedila je na klupi i čekala prijateljicu kada joj je prišao Vic Kocula.

- Odmah sam shvatila da je beskućnik. Bio je prljav i imao je dugu kosu i bradu koje su bile prljave. Nosio je torbu u kojoj su bile konzerve piva i vreća za spavanje. A onda smo počeli razgovarati. Imao je najljepše smeđe oči koje sam ikada vidjela. Nasmijavao me i bio mi je privlačan pa smo se dogovorili da ćemo se naći na istoj klupi pet dana kasnije.

Kocula koji je porijeklom iz Amerike je postao beskućnik nakon što se putovanje u Europu izjalovilo.

- Ostao sam bez novaca prije nego što sam to očekivao. No pomislio sam sad mogu raditi što hoću. No ubrzo sam počeo piti i shvatio da sam beskućnik i alkoholičar - kaže.

Kada su se drugi put našli proveli su gotovo cijeli dan zajedno. Kad je došlo vrijeme da se Emmy vrati u Beč gdje je tada živjela, Vicu je dala broj telefona. Očajnički je pokušao skupiti novac kako bi otputovao u Beč. Tri tjedna kasnije nazvao ju je i rekao da je krenuo u Austriju. Tamo je stigao malo nakon njezinog 30. rođendana.

Par je zajedno od trenutka kada ju je nazvao i rekao: "Stigao sam". Vjenčali su se i dobili blizance. Vic je promijenio način života i danas radi kao inženjer.

- Naša djeca znaju našu priču. Smiješno im je što je tata živio u grmlju - kažu. Emmy je napisala knjigu o njihovoj životnoj priči. Knjiga se zove "Kad se zaljubiš u čovjeka koji živi u grmlju", piše Independent.