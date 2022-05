'U našoj galaksiji mi smo jedina inteligentna bića, naše šanse za susret s vanzemaljcima su male'

Poznati fizičar Brian Cox, kojeg je veliki David Attenborough nazvao svojim nasljednikom, u razgovoru za BBC podijelio je svoja mišljenja o vanzemaljcima, svemiru, potencijalnom kontaktu..

I razočarao sve one koji su se nadali kako je nešto slično iza ugla...

- Mislim da su naše šanse za kontakt s drugom inteligentnom vrstom minimalne. Pogledajte koliko je nama trebalo vremena da dođemo do trenutka da pričamo o tome. Imamo dokaze da je život na Zemlji postojao prije 3,8 milijardi godina, a ljudi su prisutni na planeti, ako ćemo taj period gledati kao jedan dan, samo djelić sekunde - započeo je Cox i odmah nastavio:

- Često me pitaju vjerujem li u vanzemaljce. Većinom se zadržavam na našoj galaksiji i smatram da smo mi jedina inteligenta bića tu i da su pojave poput ljudi rijetkost u svemiru. Ako govorimo samo o životu u svemiru, onda moramo reći da on postoji. Ali to su tek mikrobi. Takve stvari tražimo u ekspedicijama u svemir, a ne vanzemaljce kako ih ljudi zamišljaju - završava Cox.

Inače, Cox je na gostovanje u BBC pozvan nakon što je član američkog Kongresa Andre Carson rekao da "NLO-i predstavljaju potencijalnu prijetnju državnoj sigurnosti".